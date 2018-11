Finalmente, no está de más decir que el hecho de que dos individuos porten fotografías del jeque Hassan Nasrallah no indica que eso los convierta en terroristas en potencia, como el tener fotografías de cualquier otro criminal o personaje nefasto de la historia no los hace automáticamente parte o simpatizante de su grupo, pero omite lastimosamente que el propio tío de los dos imputados, Galeb Moussa Hamad, admitió que ambos sujetos son simpatizantes del grupo, lo que, sumado a las supuestas fotografías, da señales de vinculación para que, como mínimo, se abra un expediente que descarte cualquier asociación ilícita como lo establece el propio Código Penal argentino en su artículo n° 210, y se debe tener claro que, después de los atentados en territorio argentino, el Hezbollah no es cualquier agrupación que puede tener simpatías a lo interno del país de manera laxa o sin los cuidados del caso.