La expresión del mandato "No pronunciarás" -dice el Papa -traduce lo que literalmente significa, en hebreo como en griego, "No tomarás sobre ti, no te harás cargo" (de su nombre). Y la expresión "en vano" que completa el mandamiento, claramente significa: "sin carga, en vano", lo que se refiere a "un sobre vacío, a una forma sin contenido. Es la característica de la hipocresía, del formalismo y la mentira" (op. cit. Papa Francisco).