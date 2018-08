Sin dudas, luego del "cuadernogate" la Argentina será otro país. La actividad política tendrá que cambiar —radicalmente y no solo en las apariencias— si no se quiere reeditar otro "que se vayan todos" y vuelva a cundir el pesimismo y la desazón. El Poder Judicial deberá, luego de una obligatoria autocrítica, abandonar su oportunismo político y aplicar la Constitución y la ley sin importar el color que ocupe transitoriamente los despachos oficiales, si se quiere que la ciudadanía vuelva a confiar en jueces y fiscales. Los empresarios, más allá de sus gestos adustos en congresos, conferencias y coloquios a los que asisten funcionarios públicos y sus arengas de responsabilidad social empresaria, deberán denunciar pública y corporativamente hasta el pedido de una lapicera o de una agenda por parte de la autoridad. La intelectualidad —la verdadera y no los charlatanes de feria— deberá medir las eventuales consecuencias de generar semidioses o de potenciar relatos que no superan la categoría de ciencia ficción.