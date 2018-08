Lo digo con pasión porque me calienta. Y me hacen el mismo verso a mí. Me decían 'no, yo estoy preocupado porque tengo 1200 familias a mi cargo', ¿y nosotros que nos cagamos de hambre durante el kirchnerismo? ¿Y nosotros que teníamos que ir a laburar a canales y a radios de cuarta porque no nos daban trabajo? Pero estamos todos locos. Ahora los empresarios son piolas, no dijo son piolas, pero no son tan responsables.