En su libro Moonwalk, editado en 1988, Michael cuenta que su padre se sentaba en los ensayos de los Jackson 5 frente a ellos cinturón en mano, y si se confundían, no tenía inconvenientes en azotarlos hasta el cansancio. Mientras que Joe se jactaba de que no aceptaba un 'no', de ninguno de sus hijos, allegados a Michael aseguran que por sobre todas las cosas, los intentos continuos por cambiar su fisonomía no obedecían a otro objetivo que diferenciarse de su padre.