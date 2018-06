Lo quise como a pocos y lo recuerdo como a nadie. Tenía muchas cualidades pero a mi siempre me llamaron la atención dos: su enorme capacidad de observación y su innata virtud de poder hablar con música. Cuándo digo música lo digo en términos literarios: siempre sus frases tenían la musicalidad de la poesía que escribía desde que trabajaba en un frigorífico en Berisso. Esteban era un chico grande, o mejor dicho, era algo así como un eterno niño prodigio que no quiere dejar nunca de aprender. Tuve la suerte de trabajar con él en un programa de radio que duró un año en Radio de la Ciudad y que se llamó Ciudad Abierta. Transitábamos la segunda mitad de la década del 90 y yo era un veinteañero que me creía grande y cada día tenía que llevarle una nota y darla al aire. Siempre me quedó grabada su sonrisa y su mano gigante agitada cuándo algo que llevaba le gustaba y nunca olvido la estocadas cuándo mis temas eran malos y el niño gigante movía su cabeza de un lado al otro. Un día se enojó mal con mi columna y me asestó "¿pero vos sos joven?" No recuerdo qué había propuesto pero esas cuatro palabras fueron suficiente para que me sacudan y me hagan salir otra vez a la calle a buscar una nota que lo seduzca.