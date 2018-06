El viernes 15 de julio de 2016 se produjeron hechos que el Gobierno de Erdogan calificó como un intento de golpe de Estado; culpó de ello a ex aliados a los que ahora tilda de terroristas. A pesar de los más de doscientos muertos cuya sangre regó ese día el suelo turco, no ha habido una explicación convincente para la comunidad internacional de qué fue lo que en verdad pasó ese día. El Gobierno de Turquía no puede explicar satisfactoriamente, aun cuando haya establecido un régimen de emergencia, por ejemplo, que el mismo día del golpe haya detenido y desplazado en total a 2745 jueces y fiscales de todas las instancias.