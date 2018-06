Una noche para recordar. Para tomar conciencia de que no todo da lo mismo. Que inspirar valores no es lo mismo que no hacerlo. Que el tiempo de trabajo, la tolerancia y los proyectos son esenciales. Una noche para recordar que estar al mando de tres entrenadores diferentes bajo un mismo período mundialista no es eficiente. Para poner de relieve finalmente, y con real convicción, que la búsqueda desenfrenada por obtener resultados no nos va a llevar a ningún sitio fructífero. Para darnos cuenta que improvisar y especular no nos basta. Para dejar de reclamar héroes messiánicos y comenzar a construir equipos.