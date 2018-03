Aunque está claro que el encuentro de Donald Trump con Kim Jong-un no es comparable a la cumbre de 1972, tanto por la dimensión política de los personajes como de los países involucrados, sigue siendo la misma metáfora para una acción diplomática no característica o inesperada. En el caso particular de la península coreana, la posesión de armas nucleares y la capacidad misilística desarrollada por Pyongyang le da una relevancia política y una proyección militar que no puede ser menospreciada ni desvalorada. El riesgo potencial de guerra con el uso de armas nucleares también pone en evidencia la necesidad de soluciones diplomáticas no convencionales para controlar o poner fin a la amenaza que supone el armamento norcoreano para Corea del Sur, Japón y el propio territorio continental de Estados Unidos.