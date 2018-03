Desgraciadamente, no existen anticuerpos que reaccionen frente a hechos como los descritos. Ello por cuanto la corporación, la gran familia judicial, está más preocupada por temas mucho más mundanos que por razones de índole institucional. Si a un juez, a una cámara o a un fuero se los acusa de corruptos, ello no motiva ni merece la reacción del cuerpo. Total, está visto que no pasa nada. Pero si del impuesto a las ganancias se trata, arde Troya. Allí la corporación judicial en su conjunto se une y mimetiza para dar una respuesta inequívoca y unificada, en defensa y garantía de los derechos que supieron conseguir. Jubilación de privilegio y exención de ganancias no son temas que sean materia de revisión. Corrupción es una cosa; jubilación y ganancias, otra muy distinta. No rige una conciencia social ni un sentir institucional. Solo manda el interés particular del sector, aun a expensas de las graves irregularidades que están a la vista de todos los argentinos.