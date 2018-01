Haber desarticulado La Salada no es algo menor. Sin dudas que es todo un hito del que todavía daría la sensación de que la sociedad no alcanza a tomar su real dimensión. Solo préstesele atención al volumen de dinero negro que se maneja en estas ferias para comprender la peligrosidad. Desde ya que no todo lo que rodea este mundo de La Salada es oscuro; hay mucha mano de obra honesta y muchas familias que viven a su alrededor. Sería prudente que en el tránsito a la reconversión de estas ferias no se las dejara libradas a su suerte. Quizás es una oportunidad inmejorable para que con real control se transforme esta gran corporación textil en un emprendimiento legítimo y legal. Tanto se habla de los pueblos originarios y de su necesidad de reivindicación que considero que debería ponderarse la posibilidad de reconvertir estas ferias en una verdadera opción de desarrollo e integración para las comunidades que se muestren interesadas en trabajo digno y honesto.