El cuerpo finalmente apareció en el agua y 50 forenses determinaron lo que los sectores políticos que vivieron de Santiago Maldonado durante dos meses tanto temían: el joven no presentaba golpes de ningún tipo, y todo indicaba que su muerte había sido por ahogamiento o hipotermia. El relato se desmoronó en un segundo. Lo que a las izquierdas y al kirchnerismo convenía no era un ahogado, sino un torturado; necesitaban un cuerpo mutilado, salvajemente golpeado por la represión de los personeros de la "dictadura" que nos aqueja. Si el desaparecido aparecía, que al menos hiciera las veces de mártir: una suerte de Che Guevara del siglo XXI. Es difícil, no obstante, construir semejante relato sobre los rastros de un cuerpo presuntamente ahogado que no presenta marca alguna de violencia de terceros.