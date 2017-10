Los problemas derivados del tamaño del aparato estatal no sólo no se han corregido en la actualidad, sino que han empeorado en varios guarismos. Como he escrito antes, las buenas intenciones y la decencia no son suficientes para una gestión adecuada. No se trata de hacer más eficiente el gasto, puesto que si algo es inconveniente, si se lo hace eficiente es peor. Tampoco se trata de recortar gastos, ya que, igual que con la jardinería, la poda hace que se crezca con más fuerza; se trata de eliminar funciones que se dan de bruces con el republicanismo. Lo mismo va para la pretensión de que crezca la economía para disimular la ratio respectiva con el producto, sino, como decimos, dejar sin efecto facultades que se han arrogado los gobiernos pero que son privativas de la gente.