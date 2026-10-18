Sacerdote miskito asumirá como administrador parroquial en Florida tras su exilio de Nicaragua en 2024

La Diócesis de Venice designó al sacerdote miskito Rodolfo French como administrador de la parroquia St. Raphael en Florida. (Foto: redes sociales)

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El sacerdote miskito Rodolfo French Naar asumirá nuevas funciones en la parroquia St. Raphael de Lehigh Acres, Florida, a partir del 19 de octubre. El religioso, que permanece fuera de Nicaragua desde 2024, fue designado administrador de esa comunidad por la Diócesis de Venice.

La decisión fue comunicada en una carta fechada el 29 de septiembre y firmada por el obispo Emilio Biosca. French ejercía como vicario parroquial en St. Raphael desde octubre de 2024.

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El nombramiento supone que el sacerdote tendrá responsabilidades de conducción pastoral y administrativa en una parroquia con una amplia presencia de fieles hispanohablantes. Según su relato, la nueva tarea representa un desafío, sobre todo por los aspectos administrativos del cargo.

El religioso cumplió 60 años el 4 de octubre. Fue ordenado sacerdote en 1995, en la parroquia San Pedro Apóstol de Puerto Cabezas.

El sacerdote quedó fuera de Nicaragua durante un viaje en 2024

French salió de Nicaragua el 24 de mayo de 2024 para realizar un viaje que, según explicó, repetía desde hacía años. Primero se trasladó a España para visitar a personas que habían apoyado su formación religiosa y después viajó a Estados Unidos, donde residen dos de sus hermanos.

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El regreso estaba previsto para el 2 de julio de ese año. Días antes, una agencia de viajes le comunicó que las autoridades nicaragüenses no autorizaban su reingreso al país.

El sacerdote relató, a Diario La Prensa, que recibió el aviso tras llegar desde Nueva Orleans al lugar donde se alojaba. “Era una nota que decía que el régimen de Nicaragua no permitía el regreso del pasajero”, afirmó.

French indicó que no acudió al aeropuerto para cuestionar la medida. Según contó, consideró suficiente la información transmitida por la agencia de viajes.

El régimen de Nicaragua impidió el reingreso del párroco a su país en julio de 2024 tras un viaje al exterior. (Foto: redes sociales)

El religioso aseguró que no recibió una acusación formal ni una explicación oficial sobre la decisión. También señaló que, durante su trabajo pastoral en Waspam, había advertido la presencia de policías en algunas celebraciones religiosas.

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Su trabajo pastoral se desarrolló durante años en comunidades miskitas

Antes de salir del país, French estaba a cargo de la parroquia San Rafael Arcángel de Waspam. Esa jurisdicción incluía 52 capillas, muchas de ellas ubicadas en comunidades miskitas.

Para llegar a distintos puntos de la zona, el sacerdote se desplazaba en cayuco y a lomo de animales. Su labor pastoral incluía visitas a poblaciones de difícil acceso y actividades vinculadas con la vida religiosa local.

En 2020, era uno de los ocho sacerdotes miskitos de Nicaragua. Había cursado estudios de Filosofía, Teología y Derecho Canónico, y hablaba miskito, español, inglés, alemán e italiano.

French creció en San Carlos, cerca del río Coco, en una familia indígena de siete hermanos. Durante la guerra de los años ochenta, su familia fue trasladada al asentamiento de Tasba Pri.

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El sacerdote contó que inicialmente quería ser maestro y estudió durante un año en la Escuela Normal. Más tarde ingresó al Seminario, alentado por religiosos que consideraban necesaria la presencia de curas miskitos que pudieran transmitir el mensaje religioso en su lengua.

La asistencia tras los huracanes amplió su reconocimiento público

La tarea de French en Waspam tuvo mayor visibilidad después del paso de los huracanes Eta e Iota, en noviembre de 2020. En ese momento, participó en evacuaciones y en la distribución de provisiones entre familias afectadas.

French atendió 52 capillas en comunidades indígenas durante su labor pastoral en la parroquia San Rafael Arcángel de Waspam. (Foto: redes sociales)

Diario La Prensa informó sobre sus recorridos por comunidades indígenas y sobre las labores de apoyo que realizó desde la parroquia San Rafael Arcángel. El medio lo identificó entonces como “el arcángel del río Coco”.

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El sacerdote recordó que durante la emergencia escuchaba con frecuencia pedidos de alimentos en los albergues. También había participado en actividades de auxilio tras el huracán Félix, que afectó Puerto Cabezas en 2007.

French consideró que su trabajo humanitario había contribuido a que su imagen fuera conocida en distintas zonas de la Costa Caribe. No obstante, no atribuyó de manera definitiva su situación migratoria a esa labor.

“Yo nunca les provoqué nada”, sostuvo al referirse a las autoridades. El religioso añadió que tuvo conocimiento de personas que, según dijo, grababan sus homilías.

La parroquia de Florida reúne a miles de fieles en sus misas en español

Tras permanecer en Estados Unidos, French evaluó incorporarse a la Arquidiócesis de Nueva Orleans, donde tenía amistades. Ese proceso no avanzó y luego fue recibido por una familia nicaragüense en Florida.

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La familia lo llevó a una misa en St. Raphael. Allí, el sacerdote de la parroquia conoció su situación y se comunicó con el obispo de la Diócesis de Venice.

El 21 de octubre de 2024 fue nombrado vicario parroquial y tomó posesión dos días más tarde. Ahora asumirá como administrador de la iglesia.

French señaló que la parroquia registra una asistencia elevada en sus celebraciones. La misa hispana de las 10:30 reúne a más de 1,300 personas, mientras que la celebración vespertina congrega entre 800 y 900 fieles.

El religioso creció junto al río Coco y completó estudios de Filosofía, Teología y Derecho Canónico. (Foto: redes sociales)

En fechas como Navidad, Pascua y Miércoles de Ceniza, la asistencia supera la capacidad habitual del edificio. Por ese motivo, la comunidad considera la posibilidad de construir un templo de mayor tamaño.

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El sacerdote mantiene su vínculo con Nicaragua

French afirmó que conserva una relación estrecha con su país de origen y con las comunidades donde trabajó. En particular, mencionó los proyectos pastorales y culturales que quedaron pendientes en Waspam.

Entre ellos, recordó una emisora parroquial destinada a promover la lengua miskita, la cultura local y contenidos educativos. También lamentó haber interrumpido procesos de formación y visitas a comunidades.

“Dejé media vida”, expresó al hablar de su salida de Waspam. El sacerdote dijo que le afectaron especialmente los mensajes de personas mayores que le preguntaban por qué no podía regresar.

En Florida, explicó que intenta mantener costumbres vinculadas con su origen miskito y nicaragüense. Mencionó la preparación de wabul y los alimentos tradicionales que recibe de algunos miembros de la comunidad.

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French agradeció el respaldo de la Diócesis de Venice y señaló que la institución cubrió los gastos relacionados con su situación. A la vez, afirmó que mantiene la expectativa de volver a Nicaragua si en algún momento las condiciones se lo permiten.

“Mi corazón está en mi tierra, en mi país”, afirmó. El sacerdote dijo que continuará con sus funciones en St. Raphael mientras acompaña desde Florida a las personas y comunidades con las que mantiene vínculos en Nicaragua.