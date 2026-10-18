Policía judicial detiene a una mujer por presuntamente trasladar a la sospechosa del crimen de Fleming

Ortiz, de 22 años, permanece en fuga como la principal sospechosa del homicidio del empresario Mark Walter Fleming. (Imagen de cortesía)

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La mujer de apellido Ortiz, de 22 años, continúa en fuga como principal sospechosa del homicidio del empresario estadounidense Mark Walter Fleming, cometido el 27 de septiembre en Playas del Coco, Guanacaste. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo este viernes en Desamparados a otra mujer por su presunta participación en el traslado de Ortiz a San José después del crimen.

Los allanamientos comenzaron a las 5:00 am en las localidades de La Capri y San Miguel, en Desamparados. La detenida fue identificada como Roxana Zeledón y permanece en celdas judiciales mientras las autoridades definen su situación jurídica, según informó Teletica.

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La investigación atribuye a Ortiz el contacto directo con Fleming dentro de un apartamento perteneciente a la víctima, situado en un condominio de Sardinal de Carrillo. La hipótesis de los agentes sostiene que la mujer salió sola del inmueble y se retiró en un vehículo liviano.

El rastro financiero entre Guanacaste y San José

Las tarjetas de crédito de Fleming fueron utilizadas después de su muerte para realizar compras y pagar alojamientos en distintos puntos de Guanacaste. Esos movimientos permitieron reconstruir parte del trayecto seguido por las dos investigadas.

El recorrido comenzó en Playas del Coco, donde se registraron consumos tras el homicidio. Luego, las sospechosas habrían pasado la noche en Flamingo y el último gasto detectado se produjo cerca de Abangares, antes del desplazamiento hacia San José.

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Los agentes ubicaron un vehículo de interés en el condominio donde reside Zeledón, en Desamparados. Sospechan que fue utilizado para recoger a Ortiz en Guanacaste y trasladarla hasta la capital costarricense.

Vladimir Muñoz, subdirector interino del OIJ, pidió información sobre el posible paradero de Ortiz para localizarla y presentarla ante el Ministerio Público. La institución indicó que la denuncia puede realizarse de manera confidencial a través de su Centro de Información Confidencial.

Fleming tenía 72 años, era oriundo de California y residía en un condominio de Playas del Coco. La investigación determinó que recibió múltiples golpes en la cabeza con el vaso de vidrio de una licuadora.

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El Organismo de Investigación Judicial detuvo a Roxana Zeledón en Desamparados por su presunta colaboración en la huida de la sospechosa.

El empresario había fundado Fleming Metal Fabricators y ocupaba la vicepresidencia de la compañía, con sede en San Clemente, California, dedicada a la fabricación de carrocerías y remolques. Sus publicaciones en redes sociales mostraban además su interés por la pesca deportiva.

Las autoridades investigan si las mujeres frecuentaban zonas turísticas de Guanacaste para contactar extranjeros y si esas interacciones guardan relación con el caso. Esa línea surgió de fuentes cercanas a la investigación.

La difusión internacional del homicidio en Costa Rica

El asesinato de Fleming también fue cubierto por Fox News, New York Post y Daily Mail, que publicaron imágenes de la principal sospechosa difundidas por el OIJ y fotografías de la zona donde ocurrió el crimen. El tabloide británico utilizó la expresión “asesina en bikini” para referirse a Ortiz.

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La búsqueda continúa centrada en la localización de la sospechosa, mientras el OIJ analiza los movimientos financieros, el vehículo hallado en Desamparados y las circunstancias que vincularon a Fleming con las dos mujeres investigadas.