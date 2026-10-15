Guatemala

El Gobierno de Guatemala inicia la aplicación de la ley que reorganiza el sistema portuario nacional

La normativa, vigente desde el 2 de octubre mediante el Decreto 20-2026, crea un marco institucional para corregir carencias acumuladas en la infraestructura vinculada al comercio exterior del país, en el territorio

El directorio de la Autoridad Portuaria Nacional dispone de un plazo de 90 días para su integración con delegados públicos y privados.
El Gobierno de Guatemala inició la aplicación de la Ley General del Sistema Portuario Nacional bajo el Decreto 20-2026 para renovar la infraestructura del comercio exterior. (Puerto Quetzal)
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El Gobierno de Guatemala inició el proceso de implementación de la Ley General del Sistema Portuario Nacional para reestructurar la planificación, regulación y supervisión de las instalaciones marítimas del país.

La normativa, en vigor desde el 2 de octubre bajo el Decreto 20-2026, establece un nuevo marco institucional que busca resolver las deficiencias acumuladas en la infraestructura del comercio exterior.

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Durante la conferencia de prensa La Ronda, el viceministro de Transportes del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), Fernando Suriano, informó que la fase inicial del plan contempla la conformación del directorio de la nueva Autoridad Portuaria Nacional (APN).

Este órgano de dirección cuenta con un plazo legal de 90 días para su constitución e integración formal con delegados de la Presidencia de la República, las carteras de Comunicaciones, Gobernación y Economía, así como representantes del sector privado.

El directorio de la Autoridad Portuaria Nacional asumirá funciones en un plazo de 90 días

Una vez establecido el directorio, la entidad procederá al nombramiento de su gerente general, figura responsable de estructurar la administración, contratar al personal clave y diseñar el organigrama operativo.

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La agenda institucional abarca la elaboración de más de 26 reglamentos técnicos contemplados en la ley, herramientas que permitirán concretar la transición de atribuciones desde la Comisión Portuaria Nacional hacia la APN.

El Gobierno de Guatemala inició la aplicación de la Ley General del Sistema Portuario Nacional bajo el Decreto 20-2026 para renovar la infraestructura del comercio exterior.
El directorio de la Autoridad Portuaria Nacional dispone de un plazo de 90 días para su integración con delegados públicos y privados. (Gobierno de Guatemala)

Entre las facultades de la APN destacan la regulación de las tarifas de los servicios portuarios, la asignación de espacios marítimos para infraestructura y el desarrollo de una política nacional de Estado.

La nueva entidad también mantendrá la supervisión de la seguridad operacional, la aplicación del Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias (PBIP) y el levantamiento de estadísticas para la toma de decisiones.

Puerto Quetzal redujo la espera de embarcaciones tras incorporar nuevos equipos de grúas

En la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), el funcionario destacó que la fila de buques en espera disminuyó de más de 50 embarcaciones a un rango de entre cinco y siete.

Las autoridades atribuyeron el cambio a la actualización contractual del servicio de grúas y a la incorporación de un segundo operador comercial que aportó dos grúas adicionales al sistema, con la expectativa de sumar una tercera empresa proveedora.

El Gobierno de Guatemala inició la aplicación de la Ley General del Sistema Portuario Nacional bajo el Decreto 20-2026 para renovar la infraestructura del comercio exterior.
La acumulación de buques en espera en la Empresa Portuaria Quetzal disminuyó de más de 50 a un rango de entre cinco y siete embarcaciones. (Gobierno de Guatemala)

Suriano aclaró que el menor número de barcos fondeados obedece a mejoras en la eficiencia de las operaciones y no a una baja en el comercio de Guatemala, dado que el volumen total de carga atendida registró una cifra al alza.

Asimismo, explicó que las embarcaciones que aún aguardan en el área de atracadero enfrentan demoras vinculadas a la capacidad de almacenamiento disponible en las bodegas en tierra.

En relación con los proyectos de mediano plazo en EPQ, el Ministerio de Comunicaciones coordina acciones técnicas con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos y el Ejército guatemalteco para fortalecer los sistemas de protección tecnológica.

El Gobierno de Guatemala inició la aplicación de la Ley General del Sistema Portuario Nacional bajo el Decreto 20-2026 para renovar la infraestructura del comercio exterior.
La Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla en Izabal concluyó la rehabilitación del Muelle 3 y habilitó un sistema digital para trámites y seguimiento de carga. (Gobierno de Guatemala)

La alianza busca además completar los estudios de factibilidad requeridos para la ampliación de muelles y la construcción de nuevos atracaderos.

Izabal concluye la rehabilitación del Muelle 3 y avanza en la digitalización de trámites

En la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla, ubicada en el departamento de Izabal, las obras de rehabilitación del Muelle 3 entraron en su etapa final.

La intervención permitirá renovar una estructura con más de 40 años de antigüedad que presentaba limitaciones físicas para soportar el tonelaje de los buques contemporáneos.

El Gobierno de Guatemala inició la aplicación de la Ley General del Sistema Portuario Nacional bajo el Decreto 20-2026 para renovar la infraestructura del comercio exterior.
Guatemala coordina acciones técnicas con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos para realizar estudios de ampliación de muelles. (Gobierno de Guatemala)

El plan de modernización en Izabal comprende la expansión de los patios de almacenamiento y la habilitación de terminales dedicadas a la carga a granel y contenedores.

De forma paralela, la administración portuaria puso en marcha procesos de transformación digital para el seguimiento de carga, la asignación de citas y la consulta del estado de trámites, con el objetivo de dotar de mayor previsibilidad a las operaciones logísticas.

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