Nicaragua

Organización documentó 38 agresiones contra periodistas y medios nicaragüenses entre julio y septiembre

Un informe registró 33 ataques verbales, escritos y en línea, además de tres desplazamientos forzados y dos episodios de violencia tecnológica

Mapa de Nicaragua entre dos siluetas de soldados, una computadora encadenada, una cabeza de papel con cinta roja y un micrófono con alambres.
La Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia documentó 38 agresiones contra periodistas y medios independientes en Nicaragua durante el tercer trimestre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED) documentó 38 agresiones contra periodistas y medios independientes durante el tercer trimestre de 2026 en Nicaragua, en un escenario marcado por amenazas, exilio y ataques digitales.

La presión contra la prensa nicaragüense se extendió desde 2018, cuando comenzó el exilio de comunicadores. Con los tres nuevos desplazamientos registrados entre julio y septiembre, al menos 313 periodistas se vieron obligados a salir del país desde ese año.

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El informe, publicado el 13 de octubre, registró 33 agresiones verbales, escritas y digitales, tres desplazamientos forzados y dos casos de violencia mediante tecnologías digitales. Los hechos se distribuyeron en seis denuncias en julio, 18 en agosto y 14 en septiembre.

Los ataques contra periodistas nicaragüenses trascendieron las fronteras del país y alcanzaron a comunicadores exiliados y a sus familiares. La consecuencia inmediata fue una nueva salida de reporteros, el cierre temporal de cuentas personales y el aumento de la presión sobre quienes mantienen publicaciones críticas desde el exterior.

El 87% de los casos fue atribuido a actores no estatales, mientras que tres fueron vinculados a actores estatales y dos quedaron sin responsables identificados. FLED señaló que los ataques tuvieron rasgos similares a los de perfiles y grupos afines al oficialismo, con insultos, burlas, descalificaciones y mensajes de respaldo a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

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El informe de la organización atribuyó el 87 por ciento de los ataques a actores no estatales vinculados con el régimen de Ortega y Murillo. (Cortesía: Redes sociales)
El informe de la organización atribuyó el 87 por ciento de los ataques a actores no estatales vinculados con el régimen de Ortega y Murillo. (Cortesía: Redes sociales)

Las agresiones se concentraron en redes sociales y espacios digitales, donde circularon nombres de comunicadores, acusaciones contra medios independientes y referencias a la situación migratoria de periodistas radicados en Costa Rica. La organización también registró vigilancias en viviendas de familiares y seguimientos de perfiles personales y páginas informativas.

El 95% de las víctimas fueron personas naturales: 36 casos afectaron directamente a periodistas y dos a personas jurídicas, en particular medios cuyas plataformas o canales de difusión sufrieron censura. FLED advirtió que existe un subregistro porque parte de las víctimas evitó denunciar por temor a nuevas represalias.

Una periodista exiliada relató que personas identificadas por su familia como agentes de Inteligencia de la Policía visitaron durante casi dos semanas a sus parientes para conocer su ubicación. Las visitas provocaron temor entre familiares y vecinos, según su testimonio.

Censura digital y precariedad del periodismo exiliado

Los medios nicaragüenses que operan desde el exterior también enfrentaron suspensiones de cuentas, intentos de acceso no autorizado y ataques contra sitios web. DaríoMedios denunció que un ataque del 11 de agosto suspendió temporalmente su canal de YouTube y estuvo acompañado por intentos reiterados de ingreso a su sitio web.

El medio DaríoMedios sufrió la suspensión temporal de su canal de YouTube debido a un ataque cibernético registrado en agosto. (Cortesía: Darío Medios Internacional)
El medio DaríoMedios sufrió la suspensión temporal de su canal de YouTube debido a un ataque cibernético registrado en agosto. (Cortesía: Darío Medios Internacional)

La situación ocurrió en un país donde al menos 56 medios de comunicación fueron clausurados, de acuerdo con datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos citados por FLED. El organismo sostuvo en agosto que los medios no alineados con el Gobierno solo pueden operar desde el exilio.

Los periodistas refugiados en Costa Rica enfrentaron, además, demoras en las resoluciones de sus solicitudes de refugio, lo que les impidió acceder a empleos, becas y apoyos económicos. Durante el trimestre, al menos 14 periodistas exiliados se quedaron sin trabajo.

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