Cómo reducir el tiempo frente al celular con estas funciones de Google

El Panel de control de Bienestar Digital muestra el tiempo de pantalla, los desbloqueos y las notificaciones recibidas en el día. (David Zorrakino / Europa Press)

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Google integra en el sistema operativo Android la suite Bienestar Digital, un conjunto de herramientas diseñado para auditar el uso del dispositivo, gestionar las notificaciones y establecer límites de acceso a las aplicaciones. El objetivo de este sistema es proporcionar métricas y controles técnicos para regular la interacción con el teléfono móvil.

Para acceder al menú principal donde se alojan todas estas funciones, el usuario debe dirigirse a Configuración (o Ajustes) > Bienestar digital y controles parentales. A continuación, se detallan sus componentes principales y el método de activación para cada uno.

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Panel de control

El Panel de control ofrece métricas sobre el uso del dispositivo. Muestra un gráfico circular que desglosa el tiempo de pantalla por aplicación, la cantidad de veces que se ha desbloqueado el equipo y el número de notificaciones recibidas durante el día.

Configuración > Bienestar digital y controles parentales es la ruta para acceder a todas las herramientas del sistema. (Europa Press)

Ingresar a Configuración > Bienestar digital y controles parentales .

En la parte superior de la pantalla aparecerá el gráfico principal del día.

Para visualizar un desglose detallado o el historial de días anteriores, se debe presionar directamente sobre el gráfico.

Temporizadores de aplicaciones

Esta función permite asignar una cuota máxima de tiempo diario a aplicaciones específicas. Al alcanzar el límite establecido, el sistema operativo cierra la aplicación, cambia su ícono a color gris y bloquea el acceso hasta la medianoche.

Dentro del menú de Bienestar digital, seleccionar Panel de control .

Localizar la aplicación que se desea limitar en la lista.

Tocar el ícono del reloj de arena situado a la derecha del nombre de la aplicación.

Seleccionar el tiempo permitido (horas y minutos) y presionar Aceptar.

Los temporizadores de aplicaciones permiten fijar una cuota diaria de uso para cada app instalada. (Reuters)

Modo Sin distracciones

El Modo Sin distracciones pausa temporalmente un grupo seleccionado de aplicaciones. Mientras la función está activa, el sistema silencia las notificaciones de dichas aplicaciones y bloquea su apertura, permitiendo al usuario realizar tareas sin interrupciones.

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En el menú de Bienestar digital, seleccionar Modo Sin distracciones.

Marcar las casillas de las aplicaciones que se desean silenciar .

Presionar Activar ahora para un inicio manual, o seleccionar Establecer un programa para automatizar su activación en días y horarios específicos.

Modo Descanso

Diseñado para los periodos de sueño, el Modo Descanso automatiza dos acciones: cambia la pantalla a escala de grises para reducir el estímulo visual y activa la función “No molestar”, la cual silencia llamadas y notificaciones.

El Modo Descanso activa la escala de grises y la función No molestar durante las horas de sueño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ir a Bienestar digital > Modo Descanso.

Configurar la rutina seleccionando los días de la semana y la hora de inicio y finalización.

En el menú de personalización, el usuario puede elegir si desea aplicar la escala de grises, el modo “No molestar”, o ambos simultáneamente.

Atención a la pantalla

Esta herramienta utiliza los sensores de movimiento del teléfono para detectar si el usuario camina mientras mira la pantalla. Su función es emitir una notificación emergente que le recuerda levantar la vista del dispositivo para evitar accidentes viales o tropiezos.

Navegar a Bienestar digital > Atención a la pantalla .

Seguir las instrucciones en pantalla y otorgar los permisos necesarios de Actividad física y Ubicación para que los sensores puedan operar en segundo plano.

La función Atención a la pantalla usa los sensores del teléfono para alertar cuando se camina mirando el celular. (Europa Press)

Integración con Family Link (Control parental)

El Bienestar Digital permite vincular los dispositivos de los menores de edad a la cuenta de un adulto mediante la aplicación Google Family Link. Esto facilita la administración a distancia de las horas de uso y la restricción de contenidos.

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En la parte inferior del menú principal de Bienestar digital, seleccionar Configurar controles parentales .

El sistema preguntará quién usará el dispositivo (padre/madre o niño/adolescente).

Seguir los pasos en pantalla para vincular la cuenta de Google del menor. Las reglas de uso se administrarán posteriormente desde la aplicación independiente Family Link instalada en el teléfono del adulto.