El Kremlin advirtió que una eventual presencia de tropas europeas en Ucrania equivaldría a una “guerra” contra Rusia

El presidente ruso, Vladímir Putin, y el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, volvieron a lanzar una advertencia a Europa por su colaboración a Ucrania (Sputnik/Mikhail Metzel/Pool vía REUTERS)

Guardar

El Kremlin ratificó este sábado su postura ante un eventual despliegue de tropas europeas en Ucrania: cualquier presencia militar de países del continente en suelo ucraniano equivaldría a una declaración de guerra contra Rusia. La advertencia, que Moscú lleva tiempo poniendo sobre la mesa, cobró nueva fuerza con las declaraciones del portavoz presidencial ruso y del propio jefe de Estado, en un día marcado también por ataques a gran escala en territorio ruso y señales de apertura diplomática desde Kiev.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, fue categórico al precisar el alcance de la posición rusa frente al canal de televisión Vesti. “Esto no es una línea roja, es la postura de Rusia, que ha sido comunicada al mundo entero, especialmente a los europeos, de una manera muy específica y comprensible”, afirmó. La distinción entre “línea roja” y “postura oficial” no es menor: Moscú busca presentar su advertencia como un principio de política exterior consolidado y no como una amenaza coyuntural.

PUBLICIDAD

Las declaraciones de Peskov llegaron al día siguiente de que el presidente ruso, Vladímir Putin, abordara el tema en el marco de la cumbre del grupo BRICS celebrada en Nueva Delhi. En ese foro, el jefe del Kremlin señaló que las élites europeas están conduciendo a sus poblaciones hacia un enfrentamiento con Rusia al contemplar el envío de efectivos militares a Ucrania. “Ahora están pensando en desplegar tropas en territorio ucraniano. Eso significa una guerra con Rusia”, dijo.

Al mismo tiempo, el mandatario intentó descartar cualquier intención ofensiva por parte de Moscú hacia el continente europeo. “Nadie siquiera piensa que tengamos motivos para ningún tipo de conflicto con Europa. Todos los problemas se resolvieron tras la Segunda Guerra Mundial”, afirmó, y aseguró que Rusia no amenaza ni tiene planes de amenazar a ningún país europeo.

PUBLICIDAD

La discusión sobre el despliegue de tropas europeas en Ucrania lleva años presente en las capitales del continente. El 4 de septiembre pasado una coalición de 26 países acordó en París ofrecer garantías de seguridad a Kiev, con la posibilidad de enviar fuerzas en caso de necesidad. Sin embargo, los líderes que integran esa coalición, entre ellos Francia y el Reino Unido, señalaron que cualquier despliegue solo podría producirse tras un alto el fuego o la conclusión de las hostilidades, de modo que no hay planes de enviar tropas de manera inmediata.

Un militar del Batallón Alcatraz de la 93.ª Brigada Mecanizada Independiente Jolodnyi Yar de las Fuerzas Armadas de Ucrania patrulla una carretera, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, cerca de la ciudad de primera línea de Kramatorsk (REUTERS/Anatolii Stepanov)

Ucrania atacó una planta petroquímica rusa clave

En el plano militar, el sábado trajo una ofensiva ucraniana contra la retaguardia industrial rusa. El Estado Mayor del Ejército ucraniano informó que durante la noche atacó la planta Toliattikauchuk, ubicada en la ciudad de Toliatti, en la región de Samara.

PUBLICIDAD

La instalación, descripta en su propio sitio web como una de las mayores empresas del complejo petroquímico ruso, se especializa en la producción de caucho sintético.

Según las fuerzas armadas de Kiev, ese material se utiliza, entre otros fines, para fabricar combustible sólido destinado a misiles tácticos y balísticos. El bombardeo generó un incendio en el lugar. “Estamos evaluando la dimensión de los daños”, indicó el Estado Mayor ucraniano, que subrayó que las operaciones contra la industria militar rusa continuarán.

La jornada también registró uno de los ataques de drones más voluminosos de las últimas semanas. Las fuerzas antiaéreas rusas derribaron 230 artefactos no tripulados de procedencia ucraniana, de acuerdo con fuentes oficiales de Moscú. Aun así, los impactos causaron víctimas y daños materiales en al menos tres regiones.

PUBLICIDAD

El gobernador de Bélgorod, Alexandr Shuváev, informó mediante redes sociales de un muerto y 14 heridos, cuatro de ellos menores de edad. En Samara, las autoridades locales confirmaron un herido y daños en varias industrias y edificios residenciales. En la región de Rostov, fragmentos de los drones derribados cayeron sobre instalaciones comerciales, según las mismas fuentes.

Zelensky dijo que está dispuesto a reunirse con Putin en la cumbre del G20 en Miami (Europa Press/Contacto/PRESIDENT OF UKRAINE)

Zelensky se dice dispuesto a encontrarse con Putin

Mientras el frente militar seguía activo, el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, emitió señales de disposición al diálogo desde la base aérea canadiense de North Bay, donde se reunió con pilotos de su país que reciben entrenamiento en Canadá. En una entrevista con la cadena alemana DW, Zelensky confirmó que asistiría a una eventual reunión con Putin en los márgenes de la cumbre del Grupo de los 20 (G20), prevista para mediados de diciembre en Miami. “Por supuesto”, respondió al ser preguntado sobre si acudiría si el líder ruso fuera invitado.

PUBLICIDAD

El mandatario ucraniano fue claro sobre sus expectativas: “No se trata de palabras. Lo que yo le diga o lo que él quiera decirme no importa... Importan los resultados. Eso es todo”. Kiev lleva tiempo insistiendo en que ciertas cuestiones, como el aspecto territorial que bloquea las conversaciones de paz, solo pueden desbloquearse con un encuentro directo entre ambos presidentes.

Zelensky valoró también como “una buena señal” la visita que los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner realizaron recientemente a Kiev, aunque aclaró que la misión no arrojó resultados concretos. En su análisis de la situación en el campo de batalla, aseguró que Ucrania se encuentra en una posición de mayor fortaleza, mientras que Rusia paga “un gran precio” por los modestos avances que logra en el frente.

PUBLICIDAD

Por su parte, el presidente ucraniano reiteró la necesidad urgente de recibir munición para los sistemas antimisiles Patriot, que constituyen una de las principales defensas de Ucrania frente a los ataques aéreos rusos. Indicó que Rusia produce actualmente unos 140 misiles balísticos por mes y que, conforme a los estándares de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Ucrania necesitaría 280 proyectiles para interceptarlos, una cifra que calificó de inalcanzable en las circunstancias actuales.

“Entre nosotros, es un reto tremendo conseguir 100 misiles al mes. Eso es lo que quiero. Quiero tener 100-120 para estos meses difíciles, en especial los meses fríos”, afirmó, con un llamado directo a Estados Unidos y a los aliados europeos para que intensifiquen su apoyo en ese terreno. La llegada del otoño y el invierno, períodos en que Rusia ha intensificado históricamente sus ataques sobre la infraestructura energética ucraniana, convierte la disponibilidad de esa munición en una prioridad para Kiev de cara a los próximos meses.

PUBLICIDAD