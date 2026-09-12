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Xi Jinping reivindicó el papel de los BRICS en la crisis de Medio Oriente y llamó a fortalecer la cooperación en IA

En la cumbre de Nueva Delhi, el líder chino instó a los países del grupo, además, a defender la autoridad de la ONU y a frenar la confrontación de bloques

El presidente chino, Xi Jinping (Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS)
El presidente chino, Xi Jinping (Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS)
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El presidente chino, Xi Jinping, afirmó este sábado que China trabajará con los BRICS para lograr la paz en Medio Oriente y el Golfo, y pidió al grupo que se oponga a la confrontación de bloques, a las violaciones de la soberanía de otros países, al proteccionismo y que defienda la autoridad de Naciones Unidas.

Xi, que llegó en esta misma jornada a Nueva Delhi para participar en la cumbre de líderes del bloque, urgió en su intervención a los países presentes a que jueguen un “papel pionero en el mantenimiento de la paz y estabilidad”, y defendió que deben “situarse con firmeza en el lado correcto de la historia”.

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También subrayó que la guerra “ha causado serias pérdidas a los pueblos de la región y no sirve a los intereses comunes de la comunidad internacional”.

Los países que conforman los BRICSdeben conducir el orden internacional hacia una mayor justicia e igualdad”, sostuvo Xi, quien les pidió asimismo que contribuyan a la mejora de la gobernanza global y que sean pioneros en “desarrollo innovador”.

A su juicio, el mecanismo de cooperación que forman los miembros del grupo se ha convertido en la “plataforma más influyente para la cooperación entre economías emergentes y países en desarrollo”.

Bharat Mandapam, sede de la Cumbre BRICS en Nueva Delhi, India (REUTERS/Bhawika Chhabra)
Bharat Mandapam, sede de la Cumbre BRICS en Nueva Delhi, India (REUTERS/Bhawika Chhabra)

Por ello, exhortó a los BRICS a que lideren la gobernanza global en el ciberespacio, el espacio exterior y las aguas profundas y a que “amplifiquen la voz del Sur Global”.

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Bajo esa premisa, el presidente del gigante asiático consideró que los países miembros deben fortalecer su cooperación en materia de inteligencia artificial (IA), por lo que propuso una iniciativa para promover la “nueva industrialización” mediante este tipo de tecnología.

Además, Xi recordó que China asumirá la presidencia rotatoria de los BRICS el próximo año y acogerá la cumbre anual de sus líderes, aunque no precisó en qué ciudad tendrá lugar.

La visita de Xi a India es la primera en siete años e incluirá una reunión con su homólogo de este país, Narendra Modi, con vistas a consolidar el cauteloso deshielo iniciado tras años de enfrentamiento fronterizo.

La XVIII Cumbre de los BRICS celebró esta tarde su primera sesión, dedicada a la gobernanza global y el multilateralismo, y en la que Modi, como presidente anfitrión, llamó este sábado a los países del bloque a transformar la “pirámide de privilegios” de la gobernanza mundial y propuso elaborar una hoja de ruta con diez propuestas de reforma de aquí a la próxima cumbre.

Los BRICS reúnen a Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos e Indonesia.

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