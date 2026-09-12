Los países del BRICS manifestaron su preocupación por la escalada en Medio Oriente y pidieron “máxima moderación”

Los líderes de los BRICS aprobaron por unanimidad la Declaración de Nueva Delhi 2026 (EFE/EPA/Ministerio de Exteriores de India)

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Los líderes de los BRICS aprobaron por unanimidad la Declaración de Nueva Delhi 2026, un documento que reclama máxima moderación frente a la escalada en Medio Oriente, condena los ataques contra infraestructura civil e instalaciones nucleares y fija una hoja de ruta para ampliar la cooperación entre los 11 integrantes del bloque.

El acuerdo fue sellado este sábado durante la cumbre de dos días que se celebra en el centro de convenciones Bharat Mandapam, en la capital india. El consenso llegó tras negociaciones que, según informó la agencia de noticias EFE, continuaban abiertas pocas horas antes de la reunión de líderes.

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El primer ministro de India, Narendra Modi, presentó el texto durante la sesión plenaria y sostuvo que resume las discusiones mantenidas por las delegaciones y sus posturas sobre asuntos regionales y globales. “Tenemos ante nosotros el borrador de la Declaración de Nueva Delhi del BRICS 2026”, afirmó.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin; el de China, Xi Jinping; el primer ministro de India, Narendra Modi; el presidente de Indonesia, Prabowo Subianto; el de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa; y el de Iran, Masoud Pezeshkian (Sputnik/Kristina Solovyova/Pool vía REUTERS)

El bloque reclama máxima moderación en Medio Oriente

La declaración expresa “profunda preocupación” por la persistente escalada de tensiones en Medio Oriente y llama a los países involucrados a actuar con prudencia.

“Pedimos ejercer la máxima moderación, así como evitar acciones que puedan agravar aún más la situación”, señala el documento.

Los ministros de Exteriores del grupo no habían logrado acordar una declaración conjunta durante su encuentro de mayo en Nueva Delhi. Las diferencias entre Irán, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, en torno a la guerra iniciada tras los ataques de Estados Unidos e Israel del 28 de febrero, habían dificultado la redacción de una posición común.

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La cumbre reunió al presidente chino, Xi Jinping; al presidente ruso, Vladimir Putin; y al mandatario iraní, Masoud Pezeshkian, además de Modi. También asistieron el presidente emiratí, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y el egipcio Abdel Fattah al Sisi; el ministro saudí de Exteriores, el príncipe Faisal bin Farhan, tenía previsto incorporarse más tarde.

Vladimir Putin y miembros de la delegación rusa en los BRICS (Sputnik/Alexander Kazakov/Pool vía REUTERS)

La declaración condena ataques contra instalaciones nucleares

El texto cuestiona los ataques deliberados contra infraestructura civil y contra instalaciones nucleares pacíficas sometidas a las salvaguardias del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Los líderes consideraron que esas acciones vulneran el derecho internacional y resoluciones del organismo.

“Las salvaguardias, la seguridad física y la seguridad tecnológica nucleares deben preservarse siempre, incluso durante los conflictos armados, para proteger a las personas y al medio ambiente”, establece la declaración.

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Xi afirmó en la apertura de la cumbre que la guerra en Medio Oriente “no responde a los intereses comunes de la comunidad internacional”, de acuerdo con la agencia estatal china Xinhua.

Narendra Modi conversa con Xi y Putin (Sputnik/Kristina Solovyova/Pool vía REUTERS)

Modi cerró la negociación con la aprobación unánime

Tras exponer el borrador, Modi propuso adoptar el documento si no había objeciones entre los miembros. Ninguna delegación tomó la palabra para cuestionarlo. “La Declaración de Nueva Delhi 2026 queda adoptada por unanimidad”, anunció el primer ministro antes de golpear el martillo, en medio de aplausos.

La India, que ejerce este año la presidencia rotatoria de los BRICS, había situado la construcción de posiciones compartidas entre los objetivos principales de la reunión. El grupo está compuesto por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, junto con Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos e Indonesia.

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Fundado en 2009 como foro de grandes economías emergentes que buscaban mayor influencia en organismos dominados por potencias occidentales, el bloque también pidió medidas para reforzar la paz y la seguridad internacionales en un escenario de “polarización y desconfianza”. Asimismo, subrayó la necesidad de proteger el flujo del comercio global, las cadenas de suministro y la energía, conforme al derecho internacional aplicable.

Tras la aprobación, el Gobierno de India presentó dos sellos postales conmemorativos por los 20 años de trayectoria del grupo.