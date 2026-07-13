El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales prevé lluvias y tormentas en casi toda Nicaragua por la onda tropical 19

Las previsiones meteorológicas en Nicaragua anticipan lluvias, tormentas eléctricas y vientos fuertes en casi todo el país este lunes. (Imagen de cortesía)

Las previsiones meteorológicas para este lunes en Nicaragua anticipan una jornada marcada por lluvias, tormentas eléctricas y vientos fuertes en casi todas las regiones del país.

El pronóstico oficial del Observatorio de Fenómenos Naturales (OFENA) y del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) indica que las precipitaciones más intensas se registrarán en la Costa Caribe, especialmente en el noreste, donde los acumulados de agua serán los más elevados del día.

Según 100% Noticias, la llegada de la onda tropical número 19 es uno de los factores determinantes para el incremento de la inestabilidad. Este sistema favorece el desarrollo de lluvias sobre la mayor parte del territorio nacional, con énfasis en la franja caribeña.

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En la Región Norte, se esperan cielos nublados y lluvias de leves a moderadas, acompañadas de tormentas eléctricas por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre 30 y 32 °C, con vientos de hasta 40 kilómetros por hora.

La Costa Caribe Norte y Sur enfrentará lluvias moderadas a fuertes y tormentas eléctricas, con máximas de 30 a 32 °C y ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora. En esta zona, la acumulación de humedad se mantiene alta, reflejada en los mapas recientes de INETER.

Calor extremo en el occidente y variaciones en el resto del país

El Pacífico Occidental, sobre todo en Chinandega y León, será la región con mayor calor durante la mañana, con temperaturas de 34 a 36 °C. Por la tarde, se prevén lluvias y tormentas eléctricas, junto a vientos que pueden alcanzar hasta 45 kilómetros por hora.

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En el Pacífico Central, la nubosidad aumentará tras una mañana parcialmente soleada, dando paso a precipitaciones moderadas y tormentas eléctricas, con máximas de 33 a 35 °C y ráfagas de hasta 55 kilómetros por hora.

La onda tropical número 19 impulsa la inestabilidad y favorece lluvias sobre gran parte de Nicaragua, con énfasis en la Costa Caribe. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la Región Central, que incluye departamentos como Boaco y Chontales, se pronostican lluvias débiles a moderadas con tormentas eléctricas durante la tarde, temperaturas de 32 a 34 °C y vientos cercanos a 40 kilómetros por hora.

El Triángulo Minero tendrá mínimas de 22 a 23 °C y máximas de 24 a 28 °C, mientras que el Caribe oscilará entre 23 y 25 °C de mínima y 26 a 28 °C de máxima.

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Sistemas de baja presión y vigilancia ciclónica

La situación meteorológica de este lunes está determinada por varios sistemas de baja presión presentes en el Pacífico, cuyo principal núcleo tiene potencial de convertirse en tormenta tropical y posteriormente en ciclón tropical en los próximos días.

OFENA ha identificado otras áreas de baja presión con probabilidades de desarrollo ciclónico de 20 %, 30 %, 30 % y 40 % en el Pacífico oriental.

De acuerdo con información difundida por 100% Noticias, las autoridades confirman que ninguno de estos sistemas representa de momento una amenaza directa para Nicaragua. Tanto OFENA como INETER coinciden en que la temporada lluviosa y la llegada de la onda tropical 19 seguirán favoreciendo lluvias y tormentas eléctricas en gran parte del país, con el Caribe como principal área de acumulación.

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Panorama de lluvias y acumulados recientes

Los datos de INETER muestran que los mayores acumulados de lluvia de las últimas horas se concentran en el Caribe Sur y sectores del Caribe Norte.

El mapa espacial de precipitaciones indica persistencia de la humedad en la Costa Caribe, mientras que el Pacífico y la Región Central presentan acumulados menores, aunque suficientes para nuevos aguaceros en la tarde.

Las temperaturas mínimas previstas por OFENA para este lunes varían entre 23 y 28 °C en el Pacífico, 20 a 24 °C en la Región Central y 23 a 25 °C en el Caribe.

Las velocidades del viento podrán alcanzar entre 28 y 64 kilómetros por hora en el Pacífico, 29 a 67 kilómetros por hora en la Región Central y 33 a 52 kilómetros por hora en la Costa Caribe. El desarrollo de la onda tropical 19 y la actividad de los sistemas de baja presión seguirán siendo las principales variables de vigilancia meteorológica para las próximas horas.

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