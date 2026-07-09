Nicaragua

Contraloría de Nicaragua dejó sin revisar el 93% de las declaraciones patrimoniales previstas para 2025, según informe

El informe oficial de liquidación presupuestaria revela que la entidad solo completó 528 verificaciones de 2,800 programadas, en un año en el que el Estado administró más de 4,150 millones de dólares

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La Contraloría General de la República de Nicaragua revisó solo el 6.3% de las declaraciones patrimoniales programadas para 2025. (Foto: Contraloría General de la República Nicaragua)
La Contraloría General de la República de Nicaragua revisó solo el 6.3% de las declaraciones patrimoniales programadas para 2025. (Foto: Contraloría General de la República Nicaragua)

La Contraloría General de la República de Nicaragua revisó 6.3% de las declaraciones patrimoniales programadas para 2025, según el Informe de Liquidación del Presupuesto General de la República 2025 presentado en marzo de 2026. Durante ese año, el Estado nicaragüense administró C$151.685,2 millones (USD 4.150 millones), lo que coincidió con una baja supervisión patrimonial en un contexto de elevado gasto público.

El documento, citado por Nicaragua Investiga, detalla que la Contraloría tenía previstas 2,800 auditorías e investigaciones patrimoniales en 2025, pero solo completó 528 informes. Esto representa el 93% de las revisiones programadas sin ejecutar, una cifra que marca un mínimo histórico en verificaciones patrimoniales. Esta situación afecta el mecanismo principal para detectar posibles casos de enriquecimiento ilícito, ya que la revisión de bienes como viviendas, vehículos o cuentas bancarias permite contrastar los ingresos declarados por los servidores públicos.

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Durante 2025, la Contraloría General de la República de Nicaragua apenas revisó una fracción de las declaraciones patrimoniales que debía auditar, incumpliendo lo establecido en su plan anual. Esta falta de control efectivo se da en un año caracterizado por un alto manejo de recursos estatales, según lo consignado en el informe presupuestario oficial.

Cumplimiento de auditorías y control institucional

El rezago no se limitó a las declaraciones patrimoniales. En el programa de Fiscalización y Control Externo Gubernamental, la Contraloría cumplió solo el 62% de las auditorías financieras y de cumplimiento previstas para municipalidades e instituciones públicas durante el ejercicio presupuestario 2025. En términos absolutos, realizó 31 de las 50 auditorías planeadas, dejando sin verificar un tercio de los casos proyectados.

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El 93% de las revisiones patrimoniales programadas por la Contraloría quedó sin ejecutar, según el informe presupuestario. (Foto AP/Alfredo Zuniga, archivo)
El 93% de las revisiones patrimoniales programadas por la Contraloría quedó sin ejecutar, según el informe presupuestario. (Foto AP/Alfredo Zuniga, archivo)

Existen diferencias en el cumplimiento de metas según el área. Mientras que las actividades centrales de control y fiscalización no alcanzaron los objetivos, la entidad superó ampliamente las metas en comunicación institucional y en programas de formación. La difusión de los principales resultados del trabajo de la CGR alcanzó un cumplimiento de 155,8%, con 3,116 publicaciones impresas y digitales en el año. Por su parte, el programa de capacitación para servidores públicos en normas de control logró un cumplimiento de 145.1%, con más de 12,300 funcionarios capacitados. Este balance fue reportado por Nicaragua Investiga.

Discurso oficial y resultados efectivos en la campaña anticorrupción

Durante 2025, los medios oficiales utilizaron el lema “Plan todos contra la corrupción” en el contexto de despidos y reestructuraciones dentro de las instituciones estatales. El informe presupuestario presentado en marzo de 2026 indica que la mayoría de los funcionarios no fue objeto de una revisión efectiva sobre la correspondencia entre su patrimonio y los ingresos declarados.

De acuerdo con los indicadores consignados en el documento, mientras se comunicaba la aplicación de medidas estrictas para prevenir irregularidades, los mecanismos de control sobre el enriquecimiento ilícito mostraron un nivel de ejecución limitado. El informe detalla que la Contraloría General de la República destinó mayores esfuerzos a la emisión de publicaciones institucionales y a la capacitación de funcionarios, en comparación con las auditorías patrimoniales y financieras programadas.

La información presentada en el informe del Ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre la liquidación presupuestaria de 2025 muestra una diferencia entre los objetivos oficiales en materia de fiscalización y los resultados alcanzados en las acciones de supervisión y transparencia estatal, según el análisis de Nicaragua Investiga.

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