Nicaragua

Nicaragua levanta un aeropuerto con inversión china en un área sin actividad económica

El plan se construye sobre una antigua base soviética a 60 kilómetros de Managua, con un crédito que cubre 80% del costo y un contexto que alimenta preguntas sobre su verdadero papel regional, revela investigación

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Nicaragua China empresas mineras
Nicaragua mantiene con la República Popular de China una fuerte relación en referencia a la concesión de empresas mineras para trabajar en el territorio. Foto Infobae/ScribdIA

La empresa China CAMC Engineering (CAMCE) ejecuta la reconstrucción del Aeropuerto Internacional Punta Huete, un proyecto de infraestructura aeroportuaria en Centroamérica. La obra que se construye a 60 kilómetros de Managua, en una zona rural alejada de cualquier actividad comercial, involucra una inversión de USD 517.6 millones y un préstamo mayoritario de China, lo cual ha generado interrogantes sobre sus fines y sobre el papel que podría desempeñar en la región, según una investigación de Expediente Público.

El proyecto, iniciado formalmente en agosto de 2024, se levanta sobre una antigua pista militar en desuso, construida durante la década de los años 80 por la Unión Soviética. La elección de la ubicación y la inversión han sido objeto de debate, ya que el área carece de infraestructura turística, comercio o transporte relevante, como detalló Expediente Público. El acceso al lugar implica recorrer caminos rurales y polvorientos, donde la presencia de maquinaria pesada es uno de los pocos indicios de actividad económica, indica la publicación.

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El financiamiento de la obra proviene en un 80% de un préstamo de China, con una tasa de interés del 5.2% y un plazo de pago de 15 años. El Ministerio de Transporte e Infraestructura de Nicaragua quedó designado como responsable de la ejecución, mientras que el 20% restante del costo debe ser cubierto por el gobierno nicaragüense. El acuerdo, según el Decreto 8871, incluye un período de gracia de 4 años y medio y el pago de comisiones iniciales superiores al 3% del total, señala la investigación periodística.

Durante el acto de inicio de las obras, figuras como Laureano Ortega Murillo, asesor presidencial e hijo de los mandatarios Daniel Ortega y Rosario Murillo, y representantes de la empresa CAMCE destacaron el desarrollo. El régimen nicaragüense sostiene que con Punta Huete, Nicaragua tendrá la pista de aeropuerto más grande de Centroamérica y una capacidad anual proyectada de 3.5 millones de pasajeros, 35 mil vuelos y más de 60 mil toneladas de carga, cifras superiores a la demanda actual del país.

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Infografía del aeropuerto Punta Huete con textos, cifras, iconos y banderas de Nicaragua y China. Incluye imágenes de una pista en construcción y maquinaria pesada.
Una infografía detalla el financiamiento, cronograma y características operativas del Aeropuerto Internacional Punta Huete en Nicaragua, un proyecto con un costo final de USD 800 millones para el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las dimensiones y la capacidad proyectada de Punta Huete

El aeropuerto contará con una pista de categoría 4F, la más alta según la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI): tendrá 3,600 metros de longitud y 60 de ancho, condiciones que permiten la operación de aviones de fuselaje ancho e incluso aeronaves militares. Además, el proyecto incluye una nueva torre de control, hangares para grandes aeronaves, sistemas de iluminación de tráfico aéreo, una planta de energía térmica exclusiva y una subestación eléctrica dedicada, detalla la publicación.

Según Expediente Público, las obras avanzan a pesar de la falta de actividad comercial en la zona. Los comercios más cercanos se ubican a más de 4 kilómetros del proyecto y la comunidad más próxima, Santa Rosa, carece de hoteles, restaurantes o servicios turísticos. Incluso el parque municipal se mantiene cerrado durante los fines de semana por el escaso movimiento local.

Las dudas sobre la lógica comercial del proyecto

Analistas consultados por Expediente Público han señalado que el proyecto no responde a una necesidad económica o comercial clara. El Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, principal terminal aérea de la capital, opera por debajo de su capacidad y recibió en el último año 1.1 millones de pasajeros internacionales, una cifra muy por debajo de la proyección para Punta Huete. Para 2026, las autoridades nicaragüenses esperan un aumento de solo el 4% o 5% en las llegadas, principalmente de vuelos provenientes de Estados Unidos, México, Cuba y conexiones con otros países de la región.

Migración Nicaragua

El especialista Evan Ellis, profesor del U.S. Army College y investigador principal del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), explicó a Expediente Público que la magnitud del proyecto podría tener implicaciones de seguridad regional.

“Este aeropuerto, construido originalmente por la Unión Soviética, podría ser utilizado por bombarderos chinos. Cuando no existe lógica comercial, pero sí capacidad para operaciones militares, surgen preocupaciones sobre su propósito”, afirmó Ellis en declaraciones recogidas por el medio.

El trasfondo político y militar de la obra

La inquietud internacional se ha visto alimentada por el contexto político de Nicaragua. El área donde se levanta la infraestructura aún conserva símbolos de su pasado militar, como un rótulo antiguo de “Zona Militar” y banderas del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Las obras incluyen letreros en español y mandarín, una muestra del grado de involucramiento chino en la ejecución del proyecto, detalla la investigación.

Pese a la magnitud de Punta Huete, el régimen nicaragüense inició de forma paralela una ampliación del Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, con una inversión adicional de USD 16 millones, destinada a extender la pista, mejorar equipos de asistencia y modernizar áreas de servicio, según describe Expediente Público.

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