Alrededor de 90 mil hondureños serán beneficiados con estatus migratorio en España

España se ha convertido en uno de los destinos de muchos hondureños quienes se emplean en diferentes actividades.

A partir de hoy, unos 90 mil hondureños podrían iniciar el proceso de regularización migratoria en España, tras la aprobación del real decreto que permitirá otorgar permisos de residencia y trabajo a cerca de medio millón de personas en situación administrativa irregular.

El beneficio está dirigido a quienes hayan llegado antes del 1 de enero y acrediten al menos cinco meses de permanencia en el país.

En palabras del embajador de Honduras en España, Marlon Brevé, el procedimiento inicia hoy por lo que los solicitantes podrán presentar su trámite presencialmente, mediante cita previa gestionada a través del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El procedimiento está abierto tanto a quienes se encuentran en situación administrativa irregular como a solicitantes de asilo que hayan presentado su petición antes del 1 de enero de 2026 y carezcan de antecedentes penales.

Los requisitos principales para acceder a este proceso incluyen haber ingresado a España antes del 1 de enero de 2026, demostrar permanencia continua durante al menos cinco meses previos a la solicitud y no contar con antecedentes penales ni representar un riesgo para la seguridad pública o la salud.

Quienes no sean solicitantes de protección internacional deberán acreditar además experiencia laboral, vínculos familiares directos o situación de vulnerabilidad.

Según el Instituto Nacional de Estadística, cerca de 221 mil hondureños residían en España hasta enero de 2025, mientras que el centro de pensamiento económico-social español Funcas estima que alrededor de 90 mil hondureños cumplen los requisitos para acogerse a la regularización extraordinaria. Esta medida, aprobada por el gobierno español, responde a la necesidad de reconocer los derechos de quienes ya forman parte activa de la economía y sociedad española.

Las remesas enviadas desde España a Honduras representan aproximadamente el 10.2% del flujo total de divisas que ingresan al país. (Cortesía)

La regularización permitirá a los beneficiarios residir y trabajar legalmente durante al menos un año, acceder a servicios sociales y sanitarios, e integrarse formalmente al entorno social y laboral español. Este avance, según Brevé, representa un reconocimiento al aporte de la comunidad migrante y abre nuevas posibilidades de estabilidad para miles de familias hondureñas.

Beneficio migratorio

El flujo constante de remesas y el aumento implicaría mayor estabilidad económica de Honduras en Centroamérica. (Foto: Cortesía)

El real decreto aprobado por el gobierno español habilita a las personas en situación irregular que hayan ingresado al país antes del 1 de enero de 2026 y residido al menos cinco meses consecutivos a solicitar un permiso temporal de residencia y trabajo.

Los solicitantes deberán agendar una cita a través del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que desde hoy recibe las solicitudes.

Entre los criterios adicionales, quienes no hayan presentado una solicitud de protección internacional deberán demostrar experiencia laboral, la existencia de vínculos familiares directos en España o su condición de vulnerabilidad, de acuerdo con lo informado por el Ministerio. Las autoridades recalcan que los antecedentes penales y el cumplimiento de criterios de seguridad pública serán verificados de manera rigurosa.

Mayor flujo de remesas

España constituye el destino europeo con mayor presencia de hondureños, y según el Banco Central de Honduras, el 9 % de las remesas que recibe el país proviene de esa nación, lo que equivale a USD 1.100 millones anuales. Expertos prevén que la regularización de miles de migrantes incrementará el flujo de remesas y fortalecerá la estabilidad económica tanto de las familias residentes en España como de sus allegados en Honduras.