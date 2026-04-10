Víctimas de la crisis en Nicaragua serán recordadas en eventos en Costa Rica y España

Fotografía de archivo fechada el 24 de abril de 2018, que muestra a manifestantes que participan en una protesta en contra del Gobierno del presidente Daniel Ortega, en Managua (Nicaragua). EFE/ Jorge Torres

El Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua anunció este jueves la conmemoración del octavo aniversario de las protestas de abril de 2018 en Nicaragua, con actividades programadas en Costa Rica y España entre el 19 y el 30 de abril. El grupo, compuesto por activistas nicaragüenses y con sede en San José, organizará eventos para demandar medidas judiciales para las víctimas y solicitar reformas a favor de la libertad y la democracia en el país, según la convocatoria difundida este jueves.

La crisis política y social en Nicaragua se intensificó tras las elecciones de noviembre de 2021, cuando Daniel Ortega fue reelecto para un quinto mandato, el cuarto consecutivo, con los principales opositores encarcelados, expatriados y despojados de su nacionalidad y derechos políticos, luego de ser acusados de “golpistas” y “traidores a la patria”, de acuerdo con la información de la agencia internacional de noticias EFE.

Las cifras oficiales sobre el impacto de las protestas difieren: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo autónomo de la OEA, reportó al menos 355 muertos, mientras que organizaciones nicaragüenses elevaron el número a 684. Ortega reconoce “más de 300” fallecidos y sostiene que se trató de un intento de golpe de Estado.

FILE PHOTO: Demonstrators take part in a protest against Nicaraguan President Daniel Ortega's government in Monimbo, Nicaragua May 12, 2018. To match Special Report NICARAGUA-POLITICS/ORTEGA REUTERS/Stringer/File Photo

Agenda y actividades en Costa Rica

La agenda en Costa Rica comenzará el 19 de abril con una misa en memoria de las víctimas en una iglesia de San José, seguida de una actividad virtual el 20 de abril para presentar el Museo de la Memoria: Lo que no debemos olvidar. El 21 de abril está previsto un conversatorio en la Universidad de Costa Rica (UCR) sobre el museo, y el 28 de abril, la presentación virtual del décimo informe contra la tortura.

El 29 de abril se realizará el conversatorio Exilio, memoria y derechos humanos, también en la UCR. Las actividades concluirán el 30 de abril con un concierto por la memoria y la libertad y la conmemoración del séptimo aniversario del colectivo Nicaragua Nunca Más.

Programación en Barcelona

En Barcelona, la programación del 30 de abril incluirá un conversatorio titulado Desde el exilio, perspectivas y desafíos en 2026, la exposición fotográfica Resistiendo en lo cotidiano, y un cierre musical a cargo del cantante nicaragüense Ludwing Gómez.

La organización definió la serie de eventos como “una jornada” destinada a reflexionar y visibilizar graves violaciones a derechos humanos cometidas en Nicaragua entre 2018 y 2026, según la convocatoria del colectivo.

Momentos en la que policía detiene a jóvenes que participaban en marzo de este año en una protesta social en Managua. (Cortesía La Prensa/ Nicaragua)

La persecución sobre la disidencia no se ha limitado al territorio nacional. De acuerdo con el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el régimen articuló desde el inicio de la crisis políticas una red transnacional de inteligencia y control enfocada en hostigar a los cientos de miles de exiliados nicaragüenses.

Esta estructura incluye la colaboración del ejército, policía, autoridades migratorias y misiones diplomáticas, y tiene como fin “monitorear, intimidar y atacar” a opositores fuera del país. Solo en lo que va del exilio, el grupo de la ONU recopiló doce asesinatos e intentos de asesinato contra opositores, como el caso emblemático del mayor retirado Roberto Samcam, ultimado en Costa Rica en junio de 2025.

La respuesta del régimen sandinista ha sido el reforzamiento de su aparato represivo, con la promulgación de una nueva Constitución y leyes restrictivas, así como el aumento del número de integrantes del ejército y la policía, según la organización opositora Concentración Democrática Nicaragüense.

Estos cambios buscan sofocar toda forma de disidencia. Las cifras del Grupo de Expertos de la ONU revelan que al menos 452 personas fueron despojadas arbitrariamente de su nacionalidad, y miles más permanecen en situación de apatridia por la negativa estatal de emitir o renovar documentos, lo que imposibilita su retorno al país.