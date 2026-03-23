Nicaragua

La inversión extranjera directa disminuyó en Nicaragua en 2025

El monto total de capital recibido por el país alcanzó los 3,059.2 millones de dólares, lo que implica una caída de un 4% respecto al año anterior, según los datos del Banco Central

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Banco Central de Nicaragua
Banco Central de Nicaragua

Nicaragua recibió 3,059.2 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa (IED) durante 2025, cifra que, según el Banco Central, representa una ligera retracción frente al año anterior, aunque equivale al 13.8 % del producto interno bruto del país. La actividad fue impulsada principalmente por desembolsos de casa matriz y empresas extranjeras relacionadas, que aportaron más de la mitad del total.

El comportamiento de este flujo resulta fundamental ya que muestra un contraste con lo que indican las autoridades de que la economía nicaragüense creció 4.9 % en 2025 y el organismo emisor proyecta una expansión de entre 3.5 % y 4.5 % para 2026, de acuerdo a datos divulgados por la agencia EFE en base al informe oficial.

A pesar de la disminución global de la inversión foránea, el flujo neto de IED registró un incremento del 7.6 % en comparación con 2024, al alcanzar 1,502.5 millones de dólares, lo que equivale al 6.8 % del producto interno bruto. El crecimiento del flujo neto contrasta con la caída en la cifra bruta, que descendió en 127 millones de dólares respecto a 2024, cuando el total se ubicó en 3,186.2 millones, según detalló el Banco Central de Nicaragua.

El origen de estos fondos refleja una estructura diversificada. Panamá se consolidó como el principal país emisor de inversión neta, con 382.6 millones de dólares y un peso del 25.5 % del flujo total, orientando los recursos sobre todo hacia los sectores financiero, industrial y energético. Barbados ascendió al segundo lugar al aportar 263.6 millones de dólares, desplazando a Estados Unidos, que sumó 196.1 millones y quedó en la tercera posición.

Los sectores económicos que más capital atrajeron fueron los de industria manufacturera, con 472 millones de dólares y una participación del 31.4 % del monto total; energía y minas, que recibieron 466.5 millones de dólares (31.1 %); e intermediación financiera, con 375.6 millones, equivalente al 25 %. Las ganancias brutas obtenidas por empresas extranjeras se ubicaron en 1,131 millones de dólares (37 % del total), mientras que los aportes de capital representaron 12.5 % del flujo anual.

El resultado de la inversión extranjera directa en 2025 expone tanto la resiliencia de ciertos rubros productivos como la reconfiguración en el envío de capitales hacia Nicaragua, confirmó el Banco Central. Junto a Panamá, destacaron también flujos procedentes de México (110.7 millones), Costa Rica (87.7 millones), Países Bajos (75.3 millones) y Colombia (61.4 millones), lo que refleja una base de origen geográfico amplia para esta fuente clave de divisas.

Solo en el primer semestre de 2025, El Salvador invirtió $361.1 millones, mientras que en el mismo período de 2024 fueron $166 millones. Sin embargo, de los países de Centroamérica es el que menos IED tiene en Nicaragua.

Personas caminan frente a un
Personas caminan frente a un comercio de ropa en el mercado oriental en Managua (Nicaragua), en una fotografía de archivo. EFE/Jorge Torres

Mayor inversión en el sector de energía

Las actividades de energía y minas alcanzaron el mayor flujo neto de inversión extranjera directa (IED) durante el primer semestre, con US$266.5 millones que representaron 32.6% del total. Este monto reflejó un crecimiento de 141.8% respecto al primer semestre de 2024, según los datos oficiales.

El segmento de intermediación financiera acumuló US$231.9 millones, equivalentes al 28.3% del total, con una expansión de 59.3% frente al mismo lapso del año previo. El sector de industria manufacturera experimentó una contracción de 37.8%, situándose en US$186.4 millones después de haber sumado US$299.7 millones un año antes.

Para comercio y servicios, el flujo neto ascendió a US$130.7 millones (16% del total), lo que constituyó una suba de 12.1% respecto a US$116.6 millones registrados en el primer semestre de 2024.

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