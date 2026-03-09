Nicaragua

El Banco Central de Nicaragua excluye cifras de comercio con Taiwán en informe anual

La decisión de omitir las estadísticas comerciales generó cuestionamientos sobre el manejo transparente de los datos económicos, en medio de tensiones diplomáticas y el contraste entre los flujos comerciales con China y la isla asiática

Guardar
Nicaragua y Taiwán firmaron un
Nicaragua y Taiwán firmaron un TLC en 2008 que ha contribuido al aumento del comercio bilateral, que ha pasado de 51,97 millones de dólares en 2007 a 166,4 en 2020, lo que supone un alza del 220,1 %, según datos de la Oficina de Comercio Exterior de Taiwán (BOFT, siglas en inglés). EFE/David Chang/Archivo

La eliminación de las cifras comerciales entre Nicaragua y Taiwán del informe oficial de 2025 ha desatado un intenso debate sobre la transparencia estadística del régimen de Daniel Ortega, al dejar en evidencia la contradicción entre el acercamiento político a China y los beneficios económicos obtenidos por el país gracias a sus exportaciones a la isla asiática.

El economista, ex diputado sandinista y analista crítico, Enrique Sáenz denunció que, tras divulgarse que las ventas nicaragüenses a Taiwán crecieron considerablemente más que las dirigidas a China, el Banco Central de Nicaragua excluyó esos datos de su balance anual, reforzando así una narrativa que silencia resultados económicos basados en las cifras de exportaciones. Según informa el medio Centroamérica 360, la omisión coincide con recientes insultos del mandatario hacia la cooperación taiwanesa, pese a su magnitud durante las últimas décadas.

En el tercer trimestre de 2025, el propio Banco Central de Nicaragua reportó que entre enero y septiembre de ese año las exportaciones a Taiwán alcanzaron USD 18.2 millones, mientras que las ventas a China sumaron USD 10.2 millones, lo que representa el 56 % del monto registrado con la isla. Entre julio y septiembre, los envíos a Taiwán sumaron USD 6.2 millones, frente a USD 3.6 millones hacia territorio chino, y este registro fue eliminado en la versión anual presentada oficialmente.

Sáenz explicó que, según los datos excluidos, “las exportaciones hacia Taiwán estaban creciendo a un ritmo más alto que las exportaciones hacia China”. Detalló que durante 2025 el comercio nicaragüense con la isla subió 70 %, mientras que el destinado a China aumentó solo el 37 %. La diferencia numérica, para Sáenz, resultaba incómoda para la estrategia de alineación geopolítica de la dictadura con Pekín.

En contraste con el discurso del régimen, la balanza comercial bilateral sigue siendo negativa para Nicaragua en su relación con China, debido a la escala de importaciones que provienen de ese país.

Fotografía de archivo de la
Fotografía de archivo de la fachada de la Embajada de Taiwan, en Managua (Nicaragua). EFE/ Jorge Torres

El giro diplomático, la cooperación taiwanesa y la reacción oficial

Las tensiones recientes se insertan en el marco de la ruptura diplomática oficializada el 10 de diciembre de 2021, cuando el gobierno de Ortega decidió reconocer a la República Popular China bajo el principio de “una sola China”, cerrando un ciclo de más de treinta años de cooperación con Taiwán. Esa ayuda fue central para el país centroamericano: solo entre 2007 y 2021, Taipéi donó más de USD 200 millones en proyectos y fondos y concedió créditos que superaron los USD 600 millones. En 2020, los aportes taiwaneses ascendieron a USD 27.9 millones, lo que representó aproximadamente el 60 % de todas las ayudas bilaterales recibidas por Nicaragua ese año.

Durante una entrega de minibuses donados por China en febrero de 2025, Daniel Ortega se refirió a la cooperación previa como “basura taiwanesa”. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán le respondió con una protesta formal, señalando que los comentarios eran “denigrantes” y mostraban su “baja conciencia moral”.

El antecedente diplomático incluye el restablecimiento del vínculo oficial con Taiwán en 1990 durante la presidencia de Violeta Barrios de Chamorro, tras el primer periodo sandinista. A lo largo de ese lapso, los proyectos financiados por la isla abarcaron infraestructura, educación y servicios sociales a nivel nacional.

Un rótulo de la antigua
Un rótulo de la antigua Embajada de Nicaragua en el Barrio Diplomático en Taipei, Taiwán, 10 de diciembre de 2021. REUTERS/Sarah Wu

Control del relato y controversia por la censura estadística

El señalamiento hecho por el economista Enrique Sáenz desde el exilio ha impulsado nuevas discusiones sobre el manejo de las cifras públicas en el país. El experto denunció que la exclusión de los datos ocurrió porque “el jefe del régimen nicaragüense calificó de basura la cooperación con Taiwán, mientras los datos oficiales revelaban los beneficios que traían a Nicaragua las exportaciones hacia ese país”. Sáenz recalcó que “las exportaciones hacia China crecieron la mitad de lo que crecieron las exportaciones a Taiwán”, contradiciendo el mensaje que el oficialismo pretende instalar.

El medio Centroamérica 360 informó que la reacción estatal habría sido eliminar toda referencia a Taiwán en el informe anual, luego de que analistas y periodistas publicaran los datos durante el segundo semestre de 2025. El episodio mostró la distancia que existe entre la política exterior promovida por el régimen de Daniel Ortega y las pruebas estadísticas sobre los sectores que sostienen la economía nacional.

Temas Relacionados

Daniel OrtegaNicaraguaBanco Central de NicaraguaMinisterio de Relaciones Exteriores de TaiwánCensura EstadísticaComercio Internacional

Últimas Noticias

Panamá se convierte en la “vitrina del comercio mundial” con exposiciones de la industria, logística, turismo, energía y tecnología

Cifras de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura revelan que en 2025 las exposiciones comerciales dejaron transacciones por $201 millones y una derrama económica de $45 millones

Panamá se convierte en la

PNC sorprende a un joven sacando el dinero de las alcancías de un templo en Guatemala

El arresto ocurrió cuando, según las autoridades, la persona fue sorprendida sustrayendo efectivo de cajas de donativos empleando medios improvisados, por lo que se le decomisó el dinero obtenido en el lugar de los hechos

PNC sorprende a un joven

Justicia de El Salvador condena a criminales vinculados a robos en cajeros automáticos y asesinatos selectivos a 134 años de cárcel

Un tribunal salvadoreño dictó penas históricas a integrantes de una organización dedicada a asaltar personas que usaban cajeros automáticos, cuyas víctimas incluyeron una docente y un agente policial, tras comprobarse su responsabilidad en asesinatos y hurtos

Justicia de El Salvador condena

El subsecretario de Estado de EE.UU. destaca la participación de líderes centroamericanos en Cumbre “Escudo de las Américas”

El encuentro internacional tuvo como objetivo principal reforzar los lazos de colaboración y afianzar estrategias conjuntas en materia de seguridad ante el repunte de actividades ilícitas en la región

El subsecretario de Estado de

Multitud marcha en San José por derechos de las mujeres y contra la violencia

Un gran número de personas recorrió las calles de la capital durante una jornada de protesta que incluyó demandas por mayor acceso a la salud, la defensa de derechos alcanzados y la advertencia de nuevas amenazas gubernamentales

Multitud marcha en San José

TECNO

Productos tecnológicos clave para runners

Productos tecnológicos clave para runners en 2026, según la inteligencia artificial

Qué hacer si tu Android no prende ni carga: guía práctica para revivirlo

Resultados elecciones 2026 en Colombia: app oficial para ver en tiempo real los resultados

El dueño de WhatsApp, Mark Zuckerberg, predice el fin de los celulares: qué nuevo dispositivo los reemplazará

Por qué tu parabrisas tiene puntos negros: el motivo que beneficia a tu auto

ENTRETENIMIENTO

El ex esposo de Britney

El ex esposo de Britney Spears pidió respeto por su privacidad: “Espero que la prensa haya aprendido del pasado”

Sin Brooklyn y con rumores en aumento, Victoria Beckham presentó su colección en París

Elijah Wood no se despide de su personaje más famoso: “Mientras siga vivo, preferiría que nadie más interpretara a Frodo”

Qué dejó el Oasis Live ‘25: gira récord, reconciliación y un documental de alto voltaje que sorprende a los fans

Ethan Hawke revivió la noche en que los Oscar cambiaron su vida: “Sentí que todo era un sueño, no me lo esperaba”

MUNDO

EEUU acusó al régimen de

EEUU acusó al régimen de Irán de usar zonas civiles para operaciones militares y pidió a la población que se ponga a cubierto

Las bolsas de Asia se desploman tras el salto del precio del petróleo por encima de los USD 100 el barril

Mojtaba Khamenei, el heredero en las sombras y arquitecto de la maquinaria represiva del régimen iraní

La Guardia Revolucionaria de Irán prometió “completa obediencia” a su nuevo líder supremo, Mojtaba Khamenei

Estados Unidos confirmó la muerte de un séptimo militar desde el inicio de la guerra contra Irán