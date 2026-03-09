El Banco Central de Nicaragua excluye cifras de comercio con Taiwán en informe anual

Nicaragua y Taiwán firmaron un TLC en 2008 que ha contribuido al aumento del comercio bilateral, que ha pasado de 51,97 millones de dólares en 2007 a 166,4 en 2020, lo que supone un alza del 220,1 %, según datos de la Oficina de Comercio Exterior de Taiwán (BOFT, siglas en inglés). EFE/David Chang/Archivo

La eliminación de las cifras comerciales entre Nicaragua y Taiwán del informe oficial de 2025 ha desatado un intenso debate sobre la transparencia estadística del régimen de Daniel Ortega, al dejar en evidencia la contradicción entre el acercamiento político a China y los beneficios económicos obtenidos por el país gracias a sus exportaciones a la isla asiática.

El economista, ex diputado sandinista y analista crítico, Enrique Sáenz denunció que, tras divulgarse que las ventas nicaragüenses a Taiwán crecieron considerablemente más que las dirigidas a China, el Banco Central de Nicaragua excluyó esos datos de su balance anual, reforzando así una narrativa que silencia resultados económicos basados en las cifras de exportaciones. Según informa el medio Centroamérica 360, la omisión coincide con recientes insultos del mandatario hacia la cooperación taiwanesa, pese a su magnitud durante las últimas décadas.

En el tercer trimestre de 2025, el propio Banco Central de Nicaragua reportó que entre enero y septiembre de ese año las exportaciones a Taiwán alcanzaron USD 18.2 millones, mientras que las ventas a China sumaron USD 10.2 millones, lo que representa el 56 % del monto registrado con la isla. Entre julio y septiembre, los envíos a Taiwán sumaron USD 6.2 millones, frente a USD 3.6 millones hacia territorio chino, y este registro fue eliminado en la versión anual presentada oficialmente.

Sáenz explicó que, según los datos excluidos, “las exportaciones hacia Taiwán estaban creciendo a un ritmo más alto que las exportaciones hacia China”. Detalló que durante 2025 el comercio nicaragüense con la isla subió 70 %, mientras que el destinado a China aumentó solo el 37 %. La diferencia numérica, para Sáenz, resultaba incómoda para la estrategia de alineación geopolítica de la dictadura con Pekín.

En contraste con el discurso del régimen, la balanza comercial bilateral sigue siendo negativa para Nicaragua en su relación con China, debido a la escala de importaciones que provienen de ese país.

Fotografía de archivo de la fachada de la Embajada de Taiwan, en Managua (Nicaragua). EFE/ Jorge Torres

El giro diplomático, la cooperación taiwanesa y la reacción oficial

Las tensiones recientes se insertan en el marco de la ruptura diplomática oficializada el 10 de diciembre de 2021, cuando el gobierno de Ortega decidió reconocer a la República Popular China bajo el principio de “una sola China”, cerrando un ciclo de más de treinta años de cooperación con Taiwán. Esa ayuda fue central para el país centroamericano: solo entre 2007 y 2021, Taipéi donó más de USD 200 millones en proyectos y fondos y concedió créditos que superaron los USD 600 millones. En 2020, los aportes taiwaneses ascendieron a USD 27.9 millones, lo que representó aproximadamente el 60 % de todas las ayudas bilaterales recibidas por Nicaragua ese año.

Durante una entrega de minibuses donados por China en febrero de 2025, Daniel Ortega se refirió a la cooperación previa como “basura taiwanesa”. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán le respondió con una protesta formal, señalando que los comentarios eran “denigrantes” y mostraban su “baja conciencia moral”.

El antecedente diplomático incluye el restablecimiento del vínculo oficial con Taiwán en 1990 durante la presidencia de Violeta Barrios de Chamorro, tras el primer periodo sandinista. A lo largo de ese lapso, los proyectos financiados por la isla abarcaron infraestructura, educación y servicios sociales a nivel nacional.

Un rótulo de la antigua Embajada de Nicaragua en el Barrio Diplomático en Taipei, Taiwán, 10 de diciembre de 2021. REUTERS/Sarah Wu

Control del relato y controversia por la censura estadística

El señalamiento hecho por el economista Enrique Sáenz desde el exilio ha impulsado nuevas discusiones sobre el manejo de las cifras públicas en el país. El experto denunció que la exclusión de los datos ocurrió porque “el jefe del régimen nicaragüense calificó de basura la cooperación con Taiwán, mientras los datos oficiales revelaban los beneficios que traían a Nicaragua las exportaciones hacia ese país”. Sáenz recalcó que “las exportaciones hacia China crecieron la mitad de lo que crecieron las exportaciones a Taiwán”, contradiciendo el mensaje que el oficialismo pretende instalar.

El medio Centroamérica 360 informó que la reacción estatal habría sido eliminar toda referencia a Taiwán en el informe anual, luego de que analistas y periodistas publicaran los datos durante el segundo semestre de 2025. El episodio mostró la distancia que existe entre la política exterior promovida por el régimen de Daniel Ortega y las pruebas estadísticas sobre los sectores que sostienen la economía nacional.