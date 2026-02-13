Nicaragua

Nicaragua impone visa obligatoria a ciudadanos de 128 países, incluidos Cuba y Venezuela

A partir del 16 de febrero, ciudadanos de una extensa lista de naciones deberán gestionar una visa especial para ingresar a Nicaragua, aunque el reglamento establece excepciones para pasaportes diplomáticos o especiales de acuerdo con tratados bilaterales vigentes

Guardar
Nicaragua elimina el libre visado
Nicaragua elimina el libre visado para ciudadanos de 128 países. (Cortesía: Divergentes)

Nicaragua eliminó el libre visado para ciudadanos de 128 países, incluidos China, Cuba, Venezuela y una extensa lista de naciones africanas y asiáticas, quienes a partir del 16 de febrero de este año deberán tramitar una Visa Consultada tipo “C” para ingresar al país centroamericano.

Nicaragua ha sido observada internacionalmente por su uso instrumental de los flujos migratorios en su estrategia política. Según un informe de 2024 del Diálogo Interamericano, Managua identificó la migración masiva, tanto de nicaragüenses como de ciudadanos de Estados políticamente inestables o autoritarios, como una “oportunidad económica”, en la que el dinero remitido desde el extranjero ha generado miles de millones de dólares para el régimen.

El informe señaló que la dictadura ha empleado los flujos migratorios como herramienta de presión en el marco de su conflicto con Estados Unidos.

Detalles de la nueva política migratoria

La disposición, publicada formalmente como Disposición No. 002-2026 por el Ministerio del Interior, especificó que los nacionales de los 128 países perderán el derecho a ingresar a Nicaragua sin visa o con trámites simplificados.

La lista abarca una diversidad de naciones, como Afganistán, China (aplica solo a portadores de pasaportes ordinarios), Cuba, Venezuela (solo pasaportes ordinarios), Burkina Faso, Bangladés, Botswana, Camerún, Egipto, Etiopía, Guinea, Haití, Vietnam, Yemen, Zambia y Zimbabue.

Según el documento oficial, esta normativa excluye de la restricción a ciudadanos que viajen con pasaportes diplomáticos, oficiales, de servicio, asuntos públicos y especiales, siempre que existan acuerdos bilaterales vigentes con Nicaragua que contemplen esos privilegios.

Las nuevas restricciones al visado
Las nuevas restricciones al visado en Nicaragua excluyen a ciudadanos con pasaportes diplomáticos u oficiales, según acuerdos bilaterales vigentes.(Cortesía: Redes sociales)

Implementación y notificación internacional

La nueva regulación establece que, además del requisito de visa, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua debe comunicar estos cambios a las representaciones consulares acreditadas y concurrentes.

Al mismo tiempo, el Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil debe coordinar con la Dirección General de Migración y Extranjería para notificar a aerolíneas, empresas de transporte terrestre y marítimo sobre la entrada en vigor de la medida.

El comunicado oficial justificó la política como un ejercicio de soberanía para regular “el ingreso, egreso y permanencia en el territorio nacional”. Fuentes diplomáticas citadas en el texto indicaron que Nicaragua mantiene la flexibilidad migratoria solo para países con acuerdos específicos.

La disposición afecta de inmediato ámbitos como el turismo y el comercio, dado que muchas de las naciones incluidas en la lista mantenían hasta ahora acuerdos de libre visado o facilidades migratorias.

En la comunicación, el régimen incluyó a Vietnam entre los países que pierden el acceso a la exención de visado.

Postura oficial

Rosario Murillo presentó la nueva medida como un proceso de “reordenamiento” migratorio promovido por el gobierno y señaló que busca reforzar el control en el país.

“El Ministerio del Interior ha difundido una directriz que realiza cambios las categorías migratorias para ingresar a Nicaragua, determinando qué países requieren visa, cuáles no, cuáles necesitan visa consultada y cuáles estarán exentos de este requisito en el caso de pasaportes diplomáticos. Se trata de una normativa integral que puede consultarse en los medios de comunicación, parte del reordenamiento que llevamos a cabo para fortalecer, comunicar, conectar y garantizar mayor seguridad en nuestra Nicaragua”, indicó Murillo.

La lista de países incluida en la medida, en la página del Ministerio General de Migración y Extranjería .

Temas Relacionados

Daniel OrtegaNicaraguaMinisterio del InteriorMinisterio de Relaciones ExterioresPolítica MigratoriaControl de Visados

Últimas Noticias

Honduras enfrenta embargos por más de 3 mil millones de lempiras en últimos diez días

En los últimos días, Honduras enfrenta la presión de embargos por más de 3 mil millones de lempiras que han alterado de manera directa el tesoro público y el flujo de inversiones estatales, según informó el ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules

Honduras enfrenta embargos por más

Las selecciones de Honduras, Cuba y Jamaica logran pase al Mundial Sub 17 de Qatar 2026

El cierre de las eliminatorias en Centroamérica permitió que estos tres equipos se unieran a Estados Unidos, Costa Rica, Haití y Panamá como representantes de CONCACAF en la próxima Copa Mundial Sub 17 en suelo catarí

Las selecciones de Honduras, Cuba

Autoridades habilitan albergue para dar asistencia tras incendio en el centro de San Salvador

Las autoridades pusieron en marcha un plan de apoyo dirigido a quienes resultaron afectados por un siniestro de gran magnitud de este viernes que obligó a evacuar a numerosas familias de la principal zona comercial de la ciudad

Autoridades habilitan albergue para dar

Jueza fija fecha de alegatos en proceso Odebrecht por pago de sobornos en Panamá

La causa judicial avanza luego de años de investigación, cooperación internacional y decomiso de activos relacionados con corrupción.

Jueza fija fecha de alegatos

Hallan fósiles de mastodonte y perezoso gigante en la provincia de Cartago en Costa Rica

La excavación reunió especialistas nacionales y extranjeros, cuyo trabajo conjunto permitió el rescate y análisis de cincuenta piezas

Hallan fósiles de mastodonte y

TECNO

Nuevos detalles sobre el iPhone

Nuevos detalles sobre el iPhone 18 Pro: posible precio y comparación con el iPhone 17 Pro

Google y el efecto Gemini: cómo la integración de esta IA aceleró la transformación digital en Hispanoamérica

Así puedes averiguar si puedes usar tu celular como llave del coche

Día del Amante: 7 de cada 10 mujeres son infieles por deseo y validación personal, revela Gleeden

Cómo protegerse del nuevo fraude que roba dinero cuando se hacen pagos sin contacto

ENTRETENIMIENTO

El regreso de Chris Evans

El regreso de Chris Evans como Steve Rogers en Avengers: Doomsday impulsa nuevas teorías sobre la trama y los personajes

“Convertir a Timothée en un neoyorquino descarado y carismático fue el reto”: Kyra Panchenko, la mente detrás de la tansformación del actor en ‘Marty Supreme’

El curioso disfraz de arbusto del espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl sale a la venta por 5 mil dólares

Bridgerton 4, parte 2: tráiler y fecha de estreno de los próximos episodios en Netflix

Tras el éxito de Adolescencia, Stephen Graham y Erin Doherty sorprendieron con un reencuentro lleno de anécdotas

MUNDO

Liberaron bajo fianza a tres

Liberaron bajo fianza a tres líderes reformistas tras la represión de protestas que dejó miles de muertos en Irán

Starmer, Macron y Merz exigieron que Europa asuma mayor responsabilidad en defensa y seguridad colectiva

La DEA traslada a su personal en República Dominicana por cierre temporal de oficina

Estados Unidos envía un segundo portaaviones a Medio Oriente ante el aumento de las tensiones con Irán

El Jefe del Estado Mayor aseguró que Israel no renunciará a “desmilitarización total” de Gaza