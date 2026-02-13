Nicaragua impone visa obligatoria a ciudadanos de 128 países, incluidos Cuba y Venezuela

Nicaragua elimina el libre visado para ciudadanos de 128 países. (Cortesía: Divergentes)

Nicaragua eliminó el libre visado para ciudadanos de 128 países, incluidos China, Cuba, Venezuela y una extensa lista de naciones africanas y asiáticas, quienes a partir del 16 de febrero de este año deberán tramitar una Visa Consultada tipo “C” para ingresar al país centroamericano.

Nicaragua ha sido observada internacionalmente por su uso instrumental de los flujos migratorios en su estrategia política. Según un informe de 2024 del Diálogo Interamericano, Managua identificó la migración masiva, tanto de nicaragüenses como de ciudadanos de Estados políticamente inestables o autoritarios, como una “oportunidad económica”, en la que el dinero remitido desde el extranjero ha generado miles de millones de dólares para el régimen.

El informe señaló que la dictadura ha empleado los flujos migratorios como herramienta de presión en el marco de su conflicto con Estados Unidos.

Detalles de la nueva política migratoria

La disposición, publicada formalmente como Disposición No. 002-2026 por el Ministerio del Interior, especificó que los nacionales de los 128 países perderán el derecho a ingresar a Nicaragua sin visa o con trámites simplificados.

La lista abarca una diversidad de naciones, como Afganistán, China (aplica solo a portadores de pasaportes ordinarios), Cuba, Venezuela (solo pasaportes ordinarios), Burkina Faso, Bangladés, Botswana, Camerún, Egipto, Etiopía, Guinea, Haití, Vietnam, Yemen, Zambia y Zimbabue.

Según el documento oficial, esta normativa excluye de la restricción a ciudadanos que viajen con pasaportes diplomáticos, oficiales, de servicio, asuntos públicos y especiales, siempre que existan acuerdos bilaterales vigentes con Nicaragua que contemplen esos privilegios.

Implementación y notificación internacional

La nueva regulación establece que, además del requisito de visa, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua debe comunicar estos cambios a las representaciones consulares acreditadas y concurrentes.

Al mismo tiempo, el Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil debe coordinar con la Dirección General de Migración y Extranjería para notificar a aerolíneas, empresas de transporte terrestre y marítimo sobre la entrada en vigor de la medida.

El comunicado oficial justificó la política como un ejercicio de soberanía para regular “el ingreso, egreso y permanencia en el territorio nacional”. Fuentes diplomáticas citadas en el texto indicaron que Nicaragua mantiene la flexibilidad migratoria solo para países con acuerdos específicos.

La disposición afecta de inmediato ámbitos como el turismo y el comercio, dado que muchas de las naciones incluidas en la lista mantenían hasta ahora acuerdos de libre visado o facilidades migratorias.

En la comunicación, el régimen incluyó a Vietnam entre los países que pierden el acceso a la exención de visado.

Postura oficial

Rosario Murillo presentó la nueva medida como un proceso de “reordenamiento” migratorio promovido por el gobierno y señaló que busca reforzar el control en el país.

“El Ministerio del Interior ha difundido una directriz que realiza cambios las categorías migratorias para ingresar a Nicaragua, determinando qué países requieren visa, cuáles no, cuáles necesitan visa consultada y cuáles estarán exentos de este requisito en el caso de pasaportes diplomáticos. Se trata de una normativa integral que puede consultarse en los medios de comunicación, parte del reordenamiento que llevamos a cabo para fortalecer, comunicar, conectar y garantizar mayor seguridad en nuestra Nicaragua”, indicó Murillo.

La lista de países incluida en la medida, en la página del Ministerio General de Migración y Extranjería .