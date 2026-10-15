Argentina relevará la infraestructura portuaria de todo el país con información georreferenciada

El objeto de la contratación es realizar un “Servicio de Relevamiento Integral Multimodal, Sistémico y Georreferenciado de Infraestructuras Portuarias”, que comprenderá áreas terrestres, áreas acuáticas y zonas de interfase tierra-agua en todo el territorio nacional (Foto: Shutterstock)

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La Argentina avanzará con un relevamiento integral de su infraestructura portuaria que abarcará instalaciones terrestres, áreas acuáticas y las zonas donde ambas se conectan. La iniciativa tendrá alcance nacional y buscará recopilar información bajo un esquema multimodal, sistémico y georreferenciado.

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación formalizó la adjudicación mediante la Resolución 60/2026, publicada en el Boletín Oficial. La contratación prevé un plazo inicial de 12 meses, con posibilidad de prórroga por única vez por un período igual o menor al original.

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Un relevamiento sobre tierra, agua y su conexión

El objeto de la contratación es realizar un “Servicio de Relevamiento Integral Multimodal, Sistémico y Georreferenciado de Infraestructuras Portuarias”, que comprenderá áreas terrestres, áreas acuáticas y zonas de interfase tierra-agua en todo el territorio nacional.

Este alcance permite abordar al sistema portuario desde una perspectiva que no se limita exclusivamente a muelles o terminales. La resolución contempla diferentes componentes de la infraestructura vinculada a la operatoria portuaria, integrados dentro de un mismo relevamiento.

Para la logística y el comercio exterior, contar con información georreferenciada sobre estas instalaciones permite disponer de una caracterización territorial de los activos que forman parte del sistema portuario nacional, aunque la resolución no detalla todavía qué variables específicas serán incorporadas al relevamiento ni cómo se presentarán posteriormente sus resultados.

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La licitación había sido autorizada en agosto de este año, bajo un procedimiento de etapa única y alcance nacional. La apertura de ofertas se realizó el 14 de agosto y el proceso concluyó con la adjudicación de la contratación.

La utilización de información asociada territorialmente permitirá relevar las infraestructuras portuarias distribuidas en distintas regiones del país dentro de un esquema común (Foto: Shutterstock)

La inversión prevista alcanza los $2.550 millones

El contrato fue adjudicado por un monto máximo de $2.550 millones. De ese total, $643,3 millones corresponden al presupuesto previsto para 2026 y aproximadamente $1.906,6 millones al ejercicio 2027.

Sin embargo, la contratación se realizará bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta. Esto significa que el monto adjudicado y las cantidades máximas establecidas no implican que la Agencia deba requerir necesariamente la totalidad de los servicios previstos.

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Las prestaciones se solicitarán según las necesidades del organismo hasta alcanzar las cantidades máximas contempladas o hasta que finalice el plazo contractual, lo que ocurra primero. Antes de cada solicitud también deberá verificarse la disponibilidad presupuestaria correspondiente.

La licitación recibió una sola oferta. Tras analizar la documentación presentada, la comisión evaluadora consideró que cumplía con los requisitos técnicos y administrativos establecidos y que el precio resultaba conveniente para el organismo. El dictamen tampoco recibió impugnaciones dentro del período habilitado para ello.

Una radiografía nacional de la infraestructura portuaria

El carácter georreferenciado aparece como uno de los principales elementos diferenciales de la iniciativa. La utilización de información asociada territorialmente permitirá relevar las infraestructuras portuarias distribuidas en distintas regiones del país dentro de un esquema común.

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Además, la incorporación de las áreas de interfase entre tierra y agua resulta particularmente relevante en el funcionamiento de los puertos, donde convergen operaciones marítimas o fluviales con movimientos terrestres y diferentes infraestructuras asociadas a la circulación de cargas.

La resolución no establece en detalle cuáles serán los usos posteriores de la información obtenida, por lo que no corresponde anticipar decisiones de inversión u obras a partir del relevamiento. Sí confirma que el Gobierno busca realizar una evaluación integral y de alcance nacional de las infraestructuras comprendidas en el sistema.

El contrato comenzará a contabilizarse una vez perfeccionada la orden de compra y podrá extenderse por hasta otros 12 meses. Una comisión específica tendrá a su cargo verificar que los trabajos realizados se ajusten a las condiciones técnicas y contractuales previstas.

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De esta manera, el sistema portuario argentino tendrá por delante un relevamiento que busca integrar en una misma herramienta información sobre infraestructura terrestre, espacios acuáticos y puntos de conexión entre ambos, con una mirada multimodal y georreferenciada sobre instalaciones distribuidas en todo el país.