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Perros detectores: la OMA fija estándares comunes para las aduanas del mundo

El foro sirvió de plataforma para un proyecto especial contra las drogas sintéticas y para la firma de un memorando de cooperación entre Uzbekistán y Rusia en materia de seguridad fronteriza

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La estandarización cobra relevancia en un escenario donde las rutas de tráfico ilícito atraviesan múltiples jurisdicciones y requieren respuestas coordinadas (Foto: Shutterstock)
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La Organización Mundial de Aduanas (OMA) llevó adelante un encuentro internacional para revisar y actualizar los programas de detección canina que utilizan las aduanas de distintos países. El encuentro se dio en un momento de crecimiento de las redes de tráfico ilícito y de aparición de nuevas drogas sintéticas.

El 7° Foro Mundial Canino de la OMA se desarrolló en Tashkent, Uzbekistán, entre el 7 y el 9 de septiembre, organizado junto al Comité de Aduanas de ese país. El encuentro convocó a más de 150 participantes de 50 países y a expertos de más de 15 organismos internacionales, consolidándose como el principal espacio de intercambio técnico en materia de detección canina aplicada al control fronterizo.

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Nuevos estándares para unificar criterios operativos

Durante las jornadas se presentaron dos instrumentos aprobados por el Consejo de la OMA en junio de este año, pensados para dar un marco común a la gestión de las unidades caninas en todo el mundo. Se trata del Compendio de Buenas Prácticas para Programas Caninos y de los Estándares de Acreditación para los Centros Regionales de Adiestramiento Canino (RDTC, por sus siglas en inglés).

Ambos documentos buscan que los distintos servicios aduaneros trabajen con criterios homogéneos de entrenamiento, bienestar animal y despliegue operativo, reduciendo así las brechas técnicas entre administraciones con distinto nivel de desarrollo. La estandarización cobra relevancia en un escenario donde las rutas de tráfico ilícito atraviesan múltiples jurisdicciones y requieren respuestas coordinadas.

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El desafío de las drogas sintéticas

Uno de los ejes centrales del foro fue el Proyecto de Detección de Drogas Sintéticas (SDDP), una iniciativa que busca fortalecer las capacidades de detección frente al avance de sustancias como el fentanilo y otros compuestos de fabricación clandestina. Según explicaron los expertos de la OMA durante las sesiones, este tipo de drogas gana terreno en los mercados ilícitos y exige adaptar tanto el entrenamiento de los canes como los protocolos de intervención.

El proyecto se estructura en dos frentes complementarios. Por un lado, misiones de evaluación de necesidades, capacitaciones nacionales y talleres regionales orientados a fortalecer la capacidad operativa de los equipos caninos. Por otro, la promoción de buenas prácticas mediante el intercambio de conocimiento entre países miembros y el fortalecimiento de vínculos multilaterales entre administraciones aduaneras.

Un hito para Asia Central

El foro tuvo un valor simbólico adicional ya que fue el primer evento de esta escala organizado por la OMA en Asia Central. La cita coincidió además con el 30° aniversario del Centro Nacional Canino (K-9) de Uzbekistán, reconocido como Centro Regional de Adiestramiento desde 2008.

Durante la visita a esa instalación, los participantes recorrieron el equipamiento veterinario y las instalaciones destinadas tanto a cachorros como a perros de trabajo adultos. Las demostraciones operativas incluyeron detección de drogas, explosivos, armas y personas ocultas, además de ejercicios de aprehensión con perros de protección.

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Con la adopción de los nuevos estándares y la puesta en marcha del proyecto sobre drogas sintéticas, la OMA proyecta una agenda de trabajo que se extenderá en los próximos meses a través de talleres regionales y nuevas misiones de evaluación (Foto: Organización Mundial de Aduanas)

En la apertura, el secretario general de la OMA, Ian Saunders, agradeció al presidente del Comité de Aduanas uzbeko, Akmalhuja Mavlonov, por la organización del encuentro. Saunders remarcó que enfrentar el tráfico ilícito requiere acción coordinada entre fronteras y el aprovechamiento de todas las herramientas disponibles para las aduanas, incluidas las capacidades especializadas de los binomios canino-guía.

Cooperación bilateral y próximos pasos

El encuentro también sirvió como plataforma para acuerdos puntuales entre administraciones. En paralelo a las sesiones plenarias, los servicios aduaneros de Uzbekistán y Rusia firmaron un memorando de cooperación bilateral para definir líneas de trabajo conjunto en materia canina, tanto en el corto como en el mediano plazo.

El secretario general de la OMA instó a los países miembros a mantener el intercambio de conocimiento y experiencia operativa como vía para sostener la efectividad de los programas caninos frente a amenazas cambiantes. La consigna que atravesó el foro fue clara, el fortalecimiento de las alianzas internacionales resulta tan determinante como el entrenamiento técnico de los animales.

Con la adopción de los nuevos estándares y la puesta en marcha del proyecto sobre drogas sintéticas, la OMA proyecta una agenda de trabajo que se extenderá en los próximos meses a través de talleres regionales y nuevas misiones de evaluación. El objetivo declarado es que las administraciones aduaneras, sin importar su tamaño o nivel de recursos, cuenten con capacidades comparables para detectar cargamentos ilícitos y proteger la integridad de las cadenas de comercio exterior en un contexto de creciente sofisticación del crimen organizado.

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