Cuáles fueron los 10 autos más vendidos en la Argentina en el primer semestre del año

El mercado argentino cerró el primer semestre con 7 modelos nacionales entre los diez más vendidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cierre de los números de junio no sólo permitió comprobar una leve alza de los patentamientos de autos 0 km en relación al mes anterior, sino también resolver un par de duelos que estaban planteados entre marcas y modelos por el primer puesto en ventas.

Toyota superó por primera vez a Volkswagen y quedó como el fabricante que más autos vendió en lo que va de 2026, y el Fiat Cronos desplazó al segundo lugar al Peugeot 208 para convertirse en el auto de pasajeros con mayor demanda también.

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Pero los números de junio no solo solo los de un mes más, sino los que cierran la primera mitad del año, el primer gran balance para la industria y el mercado, con ganadores y perdedores, y con sorpresas también, especialmente en este momento tan particular que vive el mundo del automóvil en Argentina, en el que la llegada de autos importados superó todas las expectativas, alcanzando ya el 69% del total de vehículos nuevos que se vendieron en el último mes.

Toyota superó por primera vez a Volkswagen y quedó como el fabricante que más autos vendió en lo que va de 2026

Aunque pertenecen a distintas categorías, al observar el ranking de los 10 autos más vendidos del primer semestre, se vuelve a apreciar una heterogeneidad notoria de modelos, segmentos y categorías. En un mercado que está un 12% por debajo de las ventas de 2025, sería normal encontrar que los autos más vendidos son los más económicos, sin embargo, eso no es así, sino que están bastante mezclados entre todos.

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Solo hay 15 modelos que tienen ventas superiores a las 5.000 unidades en seis meses, y hay 11 autos que tiene más de 6.000, es decir que venden más de 1.000 unidades por mes, lo cual no deja de sorprender ante tanta nueva oferta que llegó este año.

Pero incluso a pesar de la ola de importados, 7 modelos de los diez más vendidos son argentinos, solamente hay dos brasileños, y uno se fabrica en China.

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Los 10 autos más vendidos del semestre

La pickup Toyota Hilux es el número 1 en ventas, se hace en Zárate, provincia de Buenos Aires

Toyota Hilux: 15.549 unidades

El modelo más vendido es la pickup Toyota Hilux, líder indiscutido entre las camionetas, pero a la vez el automóvil más vendido también en 2025 entre todas las categorías.

La pickup es el vehículo de producción nacional más vendido, se fabrica en Zárate, alcanzando las 15.549 unidades al cerrar junio, un 5,6% del mercado. Esto representa un promedio de 2.591 por mes. Un año atrás habían sido 2.857, con lo que la retracción los afectó en un 9,4 por ciento.

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El Fiat Cronos es el auto de pasajeros más vendido del mercado. Se fabrica en Córdoba

Fiat Cronos: 12.058 unidades

La sobrevida de este sedán de Fiat seguramente será caso de estudio en la industria cuando se decida dar por finalizado su ciclo de producción, estimativamente en 2028. Recuperó el primer puesto entre los autos de pasajeros en junio, alcanzando las 12.058 unidades patentadas que son el 4,1% del total de patentamientos.

Se fabrica en Ferreyra, Córdoba y el total de unidades representa vender 2.010 autos mensuales. Un año atrás, sin embargo, su promedio del primer semestre había sido de 3.085 unidades, con lo que la caída fue considerable, alcanzando el 35% en un año.

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A pesar de una fuerte caída, el Peugeot 208 se mantiene en el podio de los autos más vendidos del primer semestre

Peugeot 208: 11.470 unidades

La caída del hatchback más vendido del mercado argentino es una de las más significativas del Top 10, porque en marzo lideraba la franja y tenía casi el 5% de las ventas y desde mayo empezó un proceso de retracción que lo llevó a perder el primero lugar frente al Cronos.

En el semestre se fabricaron 11.470 unidades en la planta de Stellantis en Palomar, un 4,1% del mercado y un promedio de 1.911 unidades por mes, que equivalen a una caída del 38,3% respecto al mismo período del año anterior, cuando se habían computado 3.095 autos por mes.

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Ford Territory es el único auto chino en el Top 10 y el importado más vendido, superando a los históricos brasileños que tenían ese lugar

Ford Territory: 10.592 unidades

Esta es la sorpresa de 2026 en el mercado argentino. El Ford Territory no solo es el Ford más vendido y el SUV más vendido, sino el auto importado más vendido del primer semestre. Y es la primera vez en la historia del mercado automotor argentino desde la existencia del Mercosur, desde 1991, que el mejor auto importado no es un vehículo de procedencia brasileña sino china. Se patentaron 10.592 unidades en seis meses, un 3,8% del mercado total, unas 1.765 por mes, y esa cifra es un 70,1% más que las 1.037 del primer semestre de 2025.

Ford Ranger es la segunda pickup más vendida, también de producción nacional

Ford Ranger: 10.398 unidades

La pickup Ranger es la otra cara de la Territory. Si bien el volumen de ventas es alto, las 10.398 unidades representan un 3,8% del total de autos 0 km vendidos, pero es una caída del 24,8% respecto a las ventas del mismo período de 2025. El promedio mensual de entregas es de 1.733 unidades cuando un año atrás había sido de 2.305 cada mes. Sin embargo, su gran performance está en las exportaciones, ya que es el vehículo argentino que más creció en ventas al exterior, incluso sobre Toyota Hilux.

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El Volkswagen Tera es el auto brasileño más vendido del mercado argentino

Volkswagen Tera: 8.240 unidades

Este es el mejor auto brasileño en ventas en el primer semestre del año, algo que estaba en los cálculos del mercado y de la propia marca, que lo posicionó desde su lanzamiento con un precio menor al del Volkswagen Polo. El Tera registró 8.240 patentamientos, tiene el 3% del mercado y no tiene punto de comparación en su performance interanual porque se lanzó en Argentina en agosto de 2025. El promedio de ventas mensuales es de 1.373 unides.

La pickup VW Amarok se mantiene entre los 10 primeros y es la tercera camioneta argentina del ranking

Volkswagen Amarok: 8.088 unidades

Paradójicamente, en Volkswagen se dio el mismo caso que en Ford. El SUV importado más vendido de la marca superó por muy pocas unidades a la pickup nacional, lo que tiene cierta lógica en función de la franja de precios que tienen ambos modelos y el mayor acceso del vehículo más barato. La pickup, de todos modos, tuvo un muy buen mes de junio en el que superó al Tera por algo más de 100 unidades. El promedio mensual de Amarok es 1.348 unidades y en 2025 había sido de 2.276, es decir que la caída fue de un 40,8% interanual.

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Chevrolet Tracker, el SUV argentino más vendido del año

Chevrolet Tracker: 7.630 unidades

Este es otro vehículo de fabricación nacional que quedó en el Top 10 incluso a pesar de no ser una pickup sino un SUV. El Tracker se fabrica en la planta santafesina de Alvear de General Motors y sus 7.630 ventas equivalen a 1.271 unidades por mes y es el 2,7% del mercado. Un año atrás, en los primeros seis meses del año se habían patentado 9.592 automóviles, el promedio daba 1.598 operaciones, por lo que la caída fue de un 20,7 por ciento.

Solo dos modelos brasileños están en el Top 10, después del VW Tera el otro es el Chevrolet Onix y Onix Plus

Chevrolet Onix: 7.210 unidades

Acá se da el caso contrario a de Ford y Volkswagen, aunque con la salvedad que el auto nacional de la marca es un SUV (Tracker) y no una pickup. Sin embargo, en Chevrolet el auto argentino quedó delante del más económico de la gama e importado de Brasil. El Onix, que se vende en versiones hatchback y sedán, alcanzó las 7.210 matriculaciones, unos 1.200 autos por mes y un 2,6% de cuota en el mercado. Sin embargo, en la comparación interanual, el Onix 2026 le gana al 2025 en ventas ya que entonces se habían alcanzado las 6.461 ventas con un promedio de 1.076 autos por mes. La suba fue del 11,6 por ciento.

El Peugeot 2008 es el séptimo auto nacional entre los 10 más vendidos del año

Peugeot 2008: 6.072 unidades

El ranking de los 10 autos más vendidos del primer semestre en Argentina se cierra con otro auto nacional, el Peugeot 2008, un B-SUV que se produce en la planta bonaerense de Palomar al igual que el Peugeot 208. Las 6.072 unidades son un 2,2% del mercado, y equivalen a un promedio de 1.012 autos por mes. Un año atrás, tras el primer semestre, se había patentado 8.069 autos, con lo que el promedio era de 1.344 unidades mensuales. La caída fue del 24,7% en un año.