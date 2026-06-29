Brasil avanza en la circunvalación metropolitana de Maceió con un nuevo viaducto

Según el Ministerio, más de 13.000 conductores transitan diariamente por este corredor, lo que dimensiona el alcance operativo de la mejora (Foto: Ministerio de Transporte de Brasil)

El Ministerio de Transportes de Brasil inició este domingo 28 de junio una nueva fase en la construcción de la circunvalación metropolitana de Maceió: la colocación de vigas para levantar un viaducto en el cruce de la antigua AL-101, ahora denominada BR-349/AL. La obra integra el programa Nuevo PAC y forma parte de un paquete de inversiones en infraestructura vial que alcanza los 4.000 millones de reales en el estado de Alagoas.

La intervención específica donde se instala el viaducto tiene un presupuesto asignado de 266,7 millones de reales y contempla, además de la estructura elevada, la duplicación de 16,2 kilómetros de la BR-424/AL entre los kilómetros 92 y 108,2. Según el Ministerio, más de 13.000 conductores transitan diariamente por este corredor, lo que dimensiona el alcance operativo de la mejora.

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Un viaducto de 60 metros para descomprimir el tráfico de carga

La estructura que se está construyendo tendrá 60 metros de largo, 24 metros de ancho y 6,4 metros de alto. Para su montaje se utilizarán dos grúas que instalarán 18 vigas longitudinales, distribuidas en nueve por cada sentido de circulación. Los trabajos de colocación se extenderán a lo largo de cuatro días e incluyen dos fases diferenciadas de desvío vial.

Durante la primera fase, el tránsito en dirección Maceió–Praia do Francês será redirigido a través de una rotonda habilitada en la zona. El flujo en sentido opuesto no tendrá interrupciones. En la segunda etapa, la circulación en dirección Praia do Francês–Maceió utilizará un desvío operativo habilitado en la mediana, que permitirá el paso en ambos sentidos de forma simultánea. En todo el operativo habrá señalización reforzada y presencia de fuerzas de seguridad vial; los trabajos no se extenderán al horario nocturno.

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El objetivo declarado de la obra es eliminar el tráfico pesado dentro del área urbana de Maceió y resolver puntos críticos de congestión como el cruce intervenido. El acceso al parque industrial de la región y a destinos costeros también se verá beneficiado con la mejora en la fluidez del corredor.

Alcance integral del proyecto vial

Las obras de duplicación de la BR-424/AL no se limitan al viaducto. El proyecto también incluye movimientos de tierra y pavimentación, la construcción de vías de servicio, la rehabilitación de la calzada existente y la edificación de dos pasos elevados adicionales: uno en el cruce con la BR-316/AL y otro en las inmediaciones del parque industrial. Asimismo, se contemplan la rehabilitación y ampliación del puente sobre el río Remédio y la construcción de un puente nuevo en el mismo punto.

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Estas intervenciones apuntan a consolidar un corredor logístico más seguro y eficiente en una ruta estratégica para el transporte de mercancías en Alagoas (Foto: Ministerio de Transporte de Brasil)

Estas intervenciones apuntan a consolidar un corredor logístico más seguro y eficiente en una ruta estratégica para el transporte de mercancías en Alagoas. La duplicación de la vía, una vez completada, mejorará las condiciones de circulación para el transporte de carga regional, reducirá los tiempos de tránsito y disminuirá la siniestralidad en un tramo de alta demanda.

Inversión sostenida en la infraestructura de Alagoas

Desde 2023, el Ministerio de Transportes viene ampliando su presencia en el estado a través de distintas obras simultáneas. Entre las principales iniciativas en curso o recientemente concluidas se encuentran la duplicación de la autopista BR-101/AL, la revitalización de la BR-316/AL y la reconstrucción de un puesto de control fiscal en la BR-101, en Porto Real do Colégio, que también incorporará la primera Área de Descanso y Parada construida por el organismo nacional de infraestructura vial.

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El conjunto de inversiones acumuladas en Alagoas supera los 4.000 millones de reales y apunta a transformar la conectividad del estado, que históricamente contó con una red vial de menor desarrollo relativo respecto a otros estados del noreste brasileño. La circunvalación metropolitana de Maceió, en particular, tiene una función estructurante: reordenar los flujos de transporte de la región metropolitana para que el tráfico de larga distancia no tenga que atravesar el tejido urbano.

La finalización de estas obras tendrá implicancias directas sobre la cadena logística regional: al liberar los corredores urbanos del tráfico pesado, se reducen los costos operativos del flete, se acortan los tiempos de entrega y se mejoran las condiciones de seguridad para los operadores de transporte. En un estado con creciente actividad industrial y agroindustrial, la disponibilidad de infraestructura vial adecuada es un factor clave para la competitividad del sector exportador y la integración con los grandes polos productivos del noreste de Brasil.

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