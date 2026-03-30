Brasil busca en Turquía una salida logística para sus exportaciones de agronegocio

El acuerdo con Turquía es una respuesta operativa ante una crisis de escala global, pero también anticipa los desafíos de un conflicto prolongado (Imagen: Shutterstock)

El cierre del estrecho de Ormuz por el conflicto armado en Irán impuso una ruptura abrupta en una de las principales arterias del comercio mundial. Para Brasil, cuya inserción exportadora en Medio Oriente depende en gran medida de esa vía, el impacto es directo: productos del agronegocio como maíz, carnes y azúcar enfrentan restricciones que amenazan la continuidad de envíos a mercados estratégicos.

En ese contexto, el Ministerio de Agricultura de Brasil informó que el país alcanzó un entendimiento con Turquía para utilizar su territorio como plataforma de tránsito y redistribución de mercancías. El mecanismo permite que los embarques sean transportados, almacenados temporalmente o redirigidos desde puertos turcos, evitando el paso por el golfo Pérsico y reduciendo los tiempos de inactividad logística.

Una ruta con antecedentes, pero ahora de mayor peso estratégico

La elección de Turquía como plataforma alternativa no es casual. El país opera una red portuaria de escala regional con salida al Mediterráneo, el mar Negro y el mar Egeo, y cuenta con infraestructura de almacenamiento y transbordo que le permite articular flujos de carga entre Europa, Asia Central y Oriente Medio. Su posición geográfica lo convierte en uno de los nodos logísticos más versátiles de la región, con capacidad para absorber volúmenes de redistribución en escenarios de desvío de rutas.

La vía turca ya era utilizada de forma marginal antes de la escalada del conflicto. El agravamiento de la crisis elevó su relevancia operativa de manera significativa, y el acuerdo formaliza ese canal, otorgando a los exportadores mayor flexibilidad para reorganizar envíos en un escenario de alta incertidumbre en las rutas marítimas internacionales.

Uno de los ejes centrales de la negociación fue la adecuación a los requisitos sanitarios turcos para productos de origen animal. Ambos países acordaron un Certificado Veterinario Sanitario específico que habilita el tránsito o almacenamiento sin afectar el ingreso posterior a los mercados de destino. La medida aporta previsibilidad a los exportadores y reduce el riesgo de rechazos o demoras en los puntos de control aduanero.

Exposición sectorial: maíz, carnes y azúcar en la línea de impacto

La región de Oriente Medio absorbe cerca del 30% de las exportaciones brasileñas de maíz —con Irán como comprador clave—, el 30% de los embarques de pollo y el 10% de los de carne bovina. En los tres rubros, Brasil es el mayor proveedor mundial, lo que convierte cualquier interrupción en las rutas de distribución en un problema que trasciende sus fronteras y afecta la seguridad alimentaria regional.

Turquía opera una red portuaria de escala regional con salida al Mediterráneo, el mar Negro y el mar Egeo, y cuenta con infraestructura de almacenamiento y transbordo que le permite articular flujos de carga entre Europa, Asia Central y Oriente Medio (Foto: Shutterstock)

El flanco crítico: fertilizantes en riesgo de desabastecimiento

El impacto del bloqueo no se limita al flujo exportador. Brasil depende en un 85% de fertilizantes importados para sostener su producción agrícola, y entre el 20% y el 30% del comercio global de estos insumos transita habitualmente por el Estrecho de Ormuz. La interrupción de esa vía incrementa el riesgo de desabastecimiento y presiona al alza los costos de producción en un sector que es, a la vez, motor exportador del país.

Esta dependencia expone una vulnerabilidad de la cadena productiva que el acuerdo con Turquía no resuelve de forma directa. La ruta alternativa preserva el flujo exportador, pero el abastecimiento de fertilizantes exige soluciones propias: diversificación de proveedores y, a mediano plazo, mayor producción doméstica de insumos para reducir la exposición a disrupciones en rutas de alta conflictividad.

El acuerdo con Turquía es una respuesta operativa ante una crisis de escala global, pero también anticipa los desafíos de un conflicto prolongado. La resiliencia logística del agronegocio dependerá de la capacidad de articular soluciones simultáneas en exportación, abastecimiento de insumos y diversificación de corredores, reduciendo así la exposición a disrupciones en rutas de alta sensibilidad geopolítica.