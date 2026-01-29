Movant LogComex

México se prepara para un nuevo reordenamiento logístico ante la revisión del T-MEC en 2026

El relevamiento del acuerdo comercial podría redefinir reglas de origen, endurecer controles fronterizos y exigir mayor trazabilidad, con efectos directos sobre flujos logísticos y cadenas de abastecimiento

Guardar
El diagnóstico anticipa un panorama
El diagnóstico anticipa un panorama de “incertidumbre arancelaria”, especialmente en industrias como acero, aluminio, cobre, automóviles y vehículos pesados, donde ya se observan gravámenes adicionales (Imagen: Shutterstock)

La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), prevista para mediados de 2026, comienza a perfilarse como un punto de inflexión para la logística y las cadenas de suministro en Norteamérica.

La industria mexicana anticipa un escenario de mayor presión operativa, exigencias documentales crecientes y posibles reconfiguraciones productivas ante cambios en reglas de origen y eventuales ajustes arancelarios.

De acuerdo con especialistas en el comercio de la región, el sector logístico ya opera en modo preventivo. Aunque la revisión formal ocurrirá a mitad de año, los tres países iniciaron consultas desde agosto y septiembre del año pasado, activando el trabajo del denominado “Cuarto de junto”, donde cámaras empresarias y especialistas siguen de cerca los avances.

Aranceles, reglas de origen y reconfiguración de las cadenas de valor

El diagnóstico anticipa un panorama de “incertidumbre arancelaria”, especialmente en industrias como acero, aluminio, cobre, automóviles y vehículos pesados, donde ya se observan gravámenes adicionales. Para México, cuya estructura exportadora depende en gran medida del sector automotriz, cualquier modificación podría impactar en:

  • Costos logísticos transfronterizos.
  • Tiempos de despacho.
  • Volumen y dirección de los flujos comerciales.
  • Competitividad en mercados clave de EEUU y Canadá.

La eventual reformulación de reglas de origen es uno de los puntos más sensibles: el contenido regional en vehículos ya pasó de 62,5% a 75% en el tránsito del TLCAN al T-MEC, y un nuevo incremento obligaría a relocalizar proveedores, reconfigurar abastecimiento y ajustar cadenas de valor para conservar el acceso preferencial al mercado norteamericano.

Como respuesta preventiva, los expertos
Como respuesta preventiva, los expertos recomiendan impulsar certificaciones como Operador Económico Autorizado (OEA) y CTPAT, que pueden aportar mayor predictibilidad y agilizar inspecciones (Foto: Shutterstock)

Frontera bajo presión: más controles y menor velocidad logística

Además del componente arancelario, se anticipa un aumento en la exigencia de cumplimiento documental al 100%, lo que impactará especialmente a industrias con producción just in time, cuyo equilibrio depende de cruces ágiles y tiempos de tránsito reducidos.

La frontera norte podría convertirse en un cuello de botella aún más complejo por:

  • Inspecciones reforzadas vinculadas a seguridad, fentanilo y migración.
  • Mayor presión operativa sobre aduanas.
  • Incrementos en estadías, almacenaje y costos asociados.

En sectores sensibles como perecederos y cadenas de frío, incluso demoras moderadas pueden traducirse en pérdidas por caducidad.

Nuevas exigencias internas: trazabilidad, digitalización y certificaciones

A nivel local, la revisión coincide con cambios recientes en la legislación aduanera mexicana, como la manifestación de valor electrónica. Según los especialistas, esto genera una “rigidización” del control que exige a las empresas acelerar su transformación digital.

El experto señaló dos conceptos que ganarían centralidad:

  • Materialidad: demostrar con evidencias operativas (contratos, órdenes, comprobantes) que cada operación ocurrió como fue declarada.
  • Trazabilidad: acreditar paso a paso el movimiento y uso de insumos importados temporalmente dentro de los procesos productivos.

Esto obligará a las compañías a documentar quién suministró la mercancía, cuándo ingresó al país, cómo se almacenó, cuándo se transformó y en qué momento exacto fue exportada.

Como respuesta preventiva, los expertos recomiendan impulsar certificaciones como Operador Económico Autorizado (OEA) y CTPAT, que pueden aportar mayor predictibilidad y agilizar inspecciones.

Por otro lado, también señalan que México deberá enfrentar desafíos estructurales que ya arrastraba antes de la revisión:

  • Rezagos en infraestructura logística.
  • Brechas de seguridad carretera.
  • Trámites aún lentos y fragmentados en comercio exterior.

“Tenemos un tema de imprevisibilidad y volatilidad”, advierten, al pedir a empresas y operadores mantener un esquema de monitoreo activo para evitar interrupciones mayores en la cadena de suministro.

Temas Relacionados

LogísticaComercio ExteriorT-MECFlujos Logísticos

Últimas Noticias

Puerto de Corío: El gigante silencioso que está a punto de cambiar el comercio sudamericano

Un megaproyecto en el sur de Perú empieza a reordenar rutas, costos y decisiones estratégicas en el comercio exterior regional, incluso antes de entrar en operación

Puerto de Corío: El gigante

Puertos, hidrovías y corredores: la logística marca la agenda del Foro Económico Regional

Líderes de América Latina coincidieron en la necesidad de integrar infraestructura, conectividad y flujos logísticos para fortalecer el comercio regional y ganar peso en el escenario global

Puertos, hidrovías y corredores: la

Comercio exterior especializado: animales, maquinaria y el rol estratégico del despachante

Luciana Avanoni, despachante de aduana, comparte su perspectiva sobre la actualidad, el cuidado en cargas sensibles, la importación de maquinaria y la importancia de su profesión

Comercio exterior especializado: animales, maquinaria

Invertir, construir y abastecer: el triángulo estratégico del real estate argentino

Matías Mindlin, director y fundador de una empresa de real estate, sostiene que el financiamiento y los instrumentos digitales pueden abrir el juego, pero que sin planificación logística la obra no escala

Invertir, construir y abastecer: el

La Línea Urquiza recibe un nuevo impulso para la integración logística del Mercosur

La modernización de más de 200 kilómetros de vías busca ampliar la capacidad operativa del ferrocarril, mejorar la confiabilidad del transporte y reforzar su rol en los flujos logísticos del comercio regional

La Línea Urquiza recibe un
DEPORTES
El insólito momento que se

El insólito momento que se vivió en la TV de Portugal por el agónico tanto del arquero del Benfica ante Real Madrid

La advertencia de Sinner antes del cruce con Djokovic: “Ganar a Novak es uno de los desafíos más difíciles del tenis”

Franco Colapinto habló sobre el rendimiento que tuvo con Alpine tras las primeras pruebas y dejó una esperanzadora frase sobre la Fórmula 1

Las particulares reacciones de Santiago Ascacíbar frente a los goles de Estudiantes y Boca en un palco

El curioso punto que perdió Aryna Sabalenka por gritar demasiado en el duelo de semifinales del Australian Open: “Nunca me había pasado algo así”

TELESHOW
Christian Petersen habló a fondo

Christian Petersen habló a fondo de la excursión al Lanín que casi le cuesta la vida: “Quizás me puse muy al límite”

Los llamativos gestos de María Susini en medio del silencio que eligió tras su separación con Facundo Arana

Sofía Gala fue la gran ausente en la fiesta por la serie de Moria Casán: “Está en Uruguay con Fito Páez”

Maxi López busca casa para vivir en Argentina con su familia: cuáles son los requisitos

Julieta Ortega sorprendió a su hijo Benito en vivo al contar qué cosas no soportaría de su novia

INFOBAE AMÉRICA

Fraude y escándalo de impacto

Fraude y escándalo de impacto político y judicial en Brasil: quién es quién en el caso Banco Master

La enigmática y polémica historia de la colección mexicana Gelman

Iglesia Católica panameña establece comisión independiente sobre casos de abuso entre 2001 y 2025

La humanidad vuelve a la Luna: tras 54 años, la misión Artemis II inicia una nueva era en la conquista espacial

El oro alcanzó un nuevo récord por encima de 5.600 dólares y el petróleo sube por las tensiones con Irán