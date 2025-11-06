El empleo logístico en España marca un nuevo récord histórico con más de 1,15 millones de afiliados

El empleo logístico español alcanzó en octubre de 2025 un nuevo máximo histórico con 1.156.667 afiliados a la Seguridad Social, consolidando la tendencia de crecimiento sostenido que se observa desde mediados de año.

El incremento respecto a septiembre fue de 4.452 trabajadores (+0,39%), lo que representa el cuarto mes consecutivo de expansión, según datos del Barómetro de Empleo Logístico elaborado por Foro de Logística a partir de cifras del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En comparación interanual, el sector mostró un aumento del 6,54%, equivalente a más de 71.000 afiliados adicionales en relación con octubre de 2024. En el acumulado de 2025, el empleo registra un avance del 3,77%, con más de 54.000 nuevos puestos netos, lo que confirma el dinamismo de la actividad en un contexto de recuperación económica y de mayor demanda de servicios logísticos.

Predominio del régimen general y freno en los autónomos

El crecimiento del empleo provino principalmente del régimen general de la seguridad social, que incorporó 4.270 trabajadores (+0,45%), mientras que el colectivo de autónomos apenas creció un 0,12%, con 254 nuevos afiliados. La brecha entre ambos regímenes refleja una consolidación del trabajo asalariado frente a la ralentización del autoempleo, más expuesto a los costes operativos y a las fluctuaciones de la demanda.

Actividades postales y de almacenamiento, los principales motores

Las actividades postales y de correos fueron el mayor impulsor del empleo en octubre, con 2.697 afiliados más (+1,94%), seguidas por las actividades de almacenamiento y anexas al transporte, que sumaron 1.903 nuevos puestos. El resto de las ramas logísticas mantuvo un comportamiento estable, con leves descensos en el transporte aéreo debido a la moderación del comercio internacional y los ajustes de capacidad.

En términos generales, octubre volvió a comportarse mejor que el mismo mes de los tres años anteriores, lo que confirma la recuperación del sector tras los desafíos derivados de la pandemia y la inestabilidad económica global.

Murcia, Madrid y Andalucía lideran la creación de empleo

Por regiones, Murcia, la Comunidad de Madrid y Andalucía concentraron el mayor crecimiento de la afiliación en el mes. La localización estratégica, la conectividad con los principales corredores de exportación y el desarrollo de plataformas logísticas explican el liderazgo de estas comunidades, que mantienen un papel central en el entramado del transporte y el comercio exterior español.

El informe destaca que la tendencia positiva se alinea con los incrementos estacionales de fin de año, impulsados por los eventos masivos de descuentos digitales, el e-commerce y la campaña navideña, que refuerzan la demanda de empleo temporal en actividades de distribución y almacenamiento.

Avances del empleo femenino, aunque con baja participación

El empleo femenino volvió a mostrar un avance en octubre, aunque su participación sigue siendo reducida: apenas 22,7% del total de afiliados en el sector logístico. Pese a representar un crecimiento porcentual superior al masculino, la brecha de género continúa siendo un desafío estructural, especialmente en áreas operativas y técnicas donde la presencia de mujeres sigue siendo minoritaria.

La profesionalización del sector, la digitalización y la formación técnica aparecen como factores clave para revertir esta tendencia y favorecer la incorporación de más mujeres a un rubro históricamente masculinizado.

Por su parte, la contratación indefinida mantuvo su solidez durante el mes, con aumentos en los contratos fijos a jornada completa (+0,4%) y a tiempo parcial (+2,8%) respecto al mes anterior. En conjunto, los contratos permanentes a jornada completa representan el 75,2% del total, un dato que confirma la estabilidad del empleo en la logística española y su capacidad para ofrecer puestos sostenibles más allá de la estacionalidad.

Un sector estratégico y resiliente

El Barómetro de Empleo Logístico concluye que el sector mantiene un comportamiento sólido y resiliente, capaz de generar empleo de calidad en un contexto global de transformación tecnológica y transición ecológica. La logística española continúa consolidándose como uno de los pilares estratégicos de la economía, impulsando la competitividad, el desarrollo regional y la modernización de las cadenas de suministro.

De cara a los últimos meses del año, se espera que la actividad siga en ascenso, apoyada en la expansión del comercio electrónico, el crecimiento del transporte terrestre y la necesidad de mayor eficiencia en la distribución. El desafío, señalan los especialistas, será acompañar este crecimiento con políticas que promuevan la igualdad de oportunidades, la innovación y la sostenibilidad laboral, garantizando que la expansión del sector logístico se traduzca también en un desarrollo social y territorial equilibrado.