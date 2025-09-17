Movant LogComex

Canal de Panamá proyecta una década de transformación logística y sostenible

Más que una ruta interoceánica, el Canal se prepara para convertirse en hub logístico, con proyectos que integran puertos, gasoductos y plataformas multimodales al servicio del comercio mundial

Guardar
El plan estratégico del Canal
El plan estratégico del Canal parte de un diagnóstico claro: la presión sobre el recurso hídrico y la necesidad de adaptarse a un comercio internacional cada vez más dinámico (Foto: Shutterstock)

Considerado como una de las arterias más estratégicas del comercio mundial, el Canal presentó una hoja de ruta para los próximos diez años que busca asegurar su sostenibilidad hídrica, diversificar sus operaciones y consolidar al país como un hub logístico de referencia global.

El anuncio coincide con la celebración de sus 111 años de servicio al mundo y 25 años de administración panameña, un hito que la entidad conmemoró con la entrega de una memoria histórica a jóvenes líderes como símbolo de continuidad y responsabilidad.

Más que una ruta interoceánica

El plan estratégico del Canal parte de un diagnóstico claro: la presión sobre el recurso hídrico y la necesidad de adaptarse a un comercio internacional cada vez más dinámico. Para ello, la institución definió dos ejes prioritarios. Por un lado, garantizar la seguridad hídrica, incrementando la capacidad de almacenamiento de agua para consumo humano y para las operaciones del Canal. Por otro, impulsar un crecimiento sostenido, ampliando la capacidad de transporte y diversificando negocios sin incrementar el uso de agua.

La meta es que el Canal evolucione hacia un centro logístico integral, capaz de ofrecer valor agregado más allá del tránsito de buques, fortaleciendo la competitividad de Panamá en el escenario internacional.

Proyectos estratégicos con impacto logístico

La estrategia contempla inversiones superiores a los 8.000 millones de dólares en infraestructura y nuevos servicios, con un fuerte componente logístico. Entre los proyectos más destacados se encuentran:

  • Lago de Río Indio: permitirá garantizar agua para más de un millón de panameños y dará mayor certeza a los tránsitos de buques, un factor crítico para sostener la confiabilidad de la ruta.
  • Corredor energético interoceánico: incluirá un gasoducto de 76 kilómetros y dos terminales marítimas capaces de movilizar hasta 2.5 millones de barriles de productos energéticos por día entre las costas atlántica y pacífica, sin necesidad de cruzar esclusas. Este proyecto reducirá tiempos logísticos, diversificará servicios y generará un fuerte impacto en el empleo.
  • Puerto de Corozal: ubicado en la ribera este, se integrará a una plataforma logística terrestre conectada por carretera y ferrocarril, consolidando a Panamá como punto de distribución regional.

El administrador del Canal, Ricaurte Vásquez Morales, destacó que cada una de estas iniciativas no solo incrementará la eficiencia logística, sino que también aportará ingresos significativos al Estado, destinados a proyectos sociales y de desarrollo inclusivo.

El Canal busca mantenerse como
El Canal busca mantenerse como la opción preferida para las navieras, diversificar sus servicios y consolidarse como un nodo logístico integral, resiliente y sostenible (Foto: Canal de Panamá)

Empleo y encadenamientos productivos

El impacto en la economía local será considerable. Solo el gasoducto proyecta más de 45 mil empleos durante su construcción y 11 mil en su operación, además de ingresos que superarán los 35 mil millones de dólares entre 2031 y 2050. Paralelamente, se fomentará la participación de proveedores nacionales y programas de capacitación que fortalezcan capacidades locales, asegurando que la transformación logística se traduzca en oportunidades concretas para la población panameña.

En el caso del lago de Río Indio, se implementa un proceso de diálogo con comunidades aledañas para garantizar inversiones en salud, educación e infraestructura. Con ello, el Canal refuerza un enfoque de desarrollo inclusivo que vincula sostenibilidad, logística y progreso social.

Transparencia y participación internacional

El proceso de desarrollo de estos proyectos se realizará bajo un esquema abierto y transparente. En el caso del corredor energético, la Junta Directiva del Canal ya aprobó el inicio del proceso para seleccionar al concesionario. Este comenzará con un acercamiento a empresas interesadas, seguido por una etapa de precalificación y sesiones técnicas antes de la licitación definitiva, prevista para el segundo trimestre de 2026.

Por su parte, el estudio de prefactibilidad del Puerto de Corozal avanza en su fase de contratación, con resultados esperados para 2026 e inicio de obras en 2028. Estos plazos reflejan una planificación de largo alcance, que busca dar certidumbre a inversores y operadores logísticos.

Una visión de futuro

La estrategia del Canal de Panamá reafirma su papel como motor de comercio global y desarrollo regional. En un contexto marcado por la competencia de rutas alternativas y las crecientes exigencias ambientales, la capacidad del Canal de reinventarse será clave para sostener su atractivo frente a clientes internacionales.

La subadministradora y oficial de sostenibilidad, Ilya Espino de Marotta, subrayó que el enfoque combina innovación logística con responsabilidad social: “El Canal no solo mueve barcos, mueve oportunidades para Panamá y el mundo”.

Con este plan, el Canal busca mantenerse como la opción preferida para las navieras, diversificar sus servicios y consolidarse como un nodo logístico integral, resiliente y sostenible. La conmemoración de sus 111 años de operación se convierte así en un punto de partida para una nueva etapa, en la que la logística, la sostenibilidad y el compromiso social se entrelazan como pilares del futuro.

Temas Relacionados

LogísticaComercio ExteriorCanal de PanamáTransporte Marítimo

Últimas Noticias

Diversificarse y capacitarse para no quedar atrás en comercio exterior

Darío Valero, socio de un estudio de despachantes de aduana, advierte sobre los errores más comunes en pymes exportadoras y resalta la capacitación y la diversificación como claves para sostenerse en un sector en transformación

Diversificarse y capacitarse para no

Mercosur y EFTA: un pacto que redefine cadenas logísticas y acceso a mercados

El acuerdo marca un punto de inflexión para la logística regional: mayores volúmenes de intercambio, exigencias ambientales y la apertura de nuevos corredores demandarán cadenas más ágiles, sostenibles y digitalizadas

Mercosur y EFTA: un pacto

Industria y abastecimiento: los retos de operar en Tierra del Fuego

Geraldina Marino, licenciada en comercio internacional con experiencia en e-commerce, consumo masivo y electrónica, describe los desafíos de coordinar las cadenas de abastecimiento para entornos complejos y de difícil acceso

Industria y abastecimiento: los retos

Cuando la logística define la frescura y el éxito en gastronomía

Paul Petrelli, socio fundador y presidente de una cadena de confiterías y panaderías, repasa su recorrido de la aviación a la gastronomía y revela cómo la logística sostiene la frescura en un negocio con múltiples locales y foodtrucks

Cuando la logística define la

ARCA simplifica requisitos para transportistas de hidrocarburos y actualiza controles de seguridad

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero eliminó la obligación de inscribirse en el RUTA, redujo trámites y modernizó los requisitos técnicos para el traslado de hidrocarburos

ARCA simplifica requisitos para transportistas
ÚLTIMAS NOTICIAS
Marcha Universitaria, en vivo: las

Marcha Universitaria, en vivo: las últimas noticias sobre la movilización contra los vetos de Milei

Ante la imposibilidad de sumar de reservas, Caputo anticipó que trabaja en “alternativas” para pagar la deuda en dólares

“Ilusionismo macroeconómico”: la definición de un ex ministro de Hacienda sobre el Presupuesto 2026

Salta: a un día del juicio, hallaron muerto al principal acusado del brutal femicidio de Jimena Salas

Traficaban más de 800 kilos de marihuana en lancha y los tiraron a la costa del río tras ser descubiertos por la policía

INFOBAE AMÉRICA
Bolivia: Edman Lara amenaza con

Bolivia: Edman Lara amenaza con “salir a defender el voto” si Jorge Quiroga gana el balotaje

“Diego Rojas, !presente!”: así fue la noche en que su voz volvió a escucharse a través de su novela

El ex ministro Arturo Murillo recibe su cuarta detención preventiva en Bolivia por un caso de corrupción

China quiere aprovechar la debilidad de Cuba para aumentar su presencia militar cerca de Estados Unidos

El primer ministro indio respaldó los esfuerzos de Donald Trump por alcanzar la paz en la guerra entre Ucrania y Rusia

TELESHOW
Historias fugaces, mates y un

Historias fugaces, mates y un corazón: ¿Un nuevo capítulo para el amor entre El Polaco y Barby Silenzi?

La tierna foto de Alberto Cormillot por los 4 años de su hijo Emilio: “En un abrir y cerrar de ojos”

La sorprendente declaración de Evangelina Anderson durante su viaje por Europa: “Ya tengo novio”

El desgarrador pedido de Daniela Celis a la Virgen de Luján por la salud de Thiago Medina: “Volvé con nuestras hijas”

Un clásico renovado, opción vegetariana y un postre llamativo: cuál será el menú de los Martín Fierro 2025