Movant LogComex

Nuevo acuerdo paritario: bono de fin de año y aumentos escalonados para el transporte de cargas

El acuerdo incluye un bono de fin de año de $840.000 y una contribución extraordinaria a la obra social, además de cláusulas de revisión en diciembre y marzo para ajustar salarios frente a la inflación

Guardar
El acuerdo paritario firmado busca
El acuerdo paritario firmado busca ofrecer previsibilidad en un contexto marcado por la volatilidad de precios y la presión que ejercen los costos laborales sobre el transporte de cargas (Foto: Shutterstock)

El pasado jueves 11 de septiembre se firmó un nuevo acuerdo paritario entre la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), la Federación de Conductores de Camiones (FedCam) y la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (FAETyL). El convenio, que regirá de septiembre de 2025 a febrero de 2026, marca un nuevo capítulo en la negociación salarial del sector del transporte de cargas y abre la puerta a revisiones clave en los próximos meses.

El acta rubricada ya fue presentada ante la Secretaría de Trabajo de la Nación para su control de legalidad y posterior homologación. Mientras tanto, las entidades dieron a conocer los aspectos centrales del convenio, que combina aumentos salariales graduales, una cláusula de revisión, aportes extraordinarios y un bono de fin de año de suma significativa.

Cláusula de revisión y arrastre del acuerdo anterior

El nuevo entendimiento arranca con la incorporación de un punto pendiente del acuerdo anterior. Durante junio, julio y agosto de 2025 se había fijado una cláusula de revisión que otorgaba a todas las categorías una suma no remunerativa de $25.000, a abonarse en septiembre.

En paralelo, se dispuso que a partir de octubre se incorporará como remunerativo a los básicos la suma de $22.210,73 para la categoría de chofer de primera y, proporcionalmente, para las demás categorías incluidas en el convenio colectivo 40/89. Este mecanismo busca evitar que los aumentos previos queden desactualizados frente al avance de la inflación, manteniendo un piso salarial más estable hacia adelante.

Incrementos escalonados hasta febrero

El acuerdo establece una pauta salarial que se aplicará de manera progresiva en los seis meses que cubre. Según lo autorizado por la Secretaría de Trabajo, los aumentos serán:

  • Septiembre 2025: 1,2% sobre los salarios de agosto
  • Octubre 2025: 1,1% sobre septiembre
  • Noviembre 2025: 1% sobre octubre
  • Diciembre 2025: 1% sobre noviembre
  • Enero 2026: 1% sobre diciembre
  • Febrero 2026: 1% sobre enero

No se difundieron aún los cálculos definitivos de enero y febrero, ya que se prevé una revisión en diciembre para ajustar la pauta según la evolución del índice de precios al consumidor. En marzo de 2026 se realizará una nueva mesa de revisión, que tendrá en cuenta la evolución salarial entre diciembre y febrero.

Contribución extraordinaria

Otro punto acordado es una contribución solidaria extraordinaria destinada a la obra social del gremio. El pago será de $20.000 por trabajador entre septiembre y noviembre de 2025, y de $22.000 entre diciembre de 2025 y febrero de 2026.

FADEEAC planteó su postura de que esta contribución debería aplicarse únicamente a los afiliados a la obra social, y no a la totalidad de los trabajadores, cuestión que podría generar debate en la implementación.

Bono de fin de año: $840.000 en cuatro cuotas

El entendimiento también contempla un capítulo aparte: el pago del bono de fin de año. Según se acordó con la Secretaría de Trabajo, esta asignación extraordinaria no remunerativa será de $840.000, a pagarse en cuatro cuotas iguales y consecutivas de $210.000 cada una.

El cronograma arranca con los salarios de enero de 2026 y continuará en los meses siguientes. A pedido de FADEEAC, se incorporó la posibilidad de que, en casos excepcionales, se adecuen las condiciones de pago del bono, siempre con la aceptación del sector sindical.

A partir de octubre se
A partir de octubre se incorporará como remunerativo a los básicos la suma de $22.210,73 para la categoría de chofer de primera y, proporcionalmente, para las demás categorías incluidas en el convenio colectivo 40/89 (Foto: Shutterstock)

Una negociación atravesada por la inflación

El acuerdo paritario firmado busca ofrecer previsibilidad en un contexto marcado por la volatilidad de precios y la presión que ejercen los costos laborales sobre el transporte de cargas. Los porcentajes de aumento, relativamente moderados, contrastan con la magnitud del bono de fin de año, que se presenta como un refuerzo clave para los ingresos de los trabajadores.

La cláusula de revisión aparece como una herramienta central para garantizar que, si la inflación supera lo previsto, se puedan realizar correcciones antes de que el poder adquisitivo se deteriore. En paralelo, las contribuciones extraordinarias a la obra social suman un componente financiero adicional, aunque no exento de tensiones entre las cámaras y el gremio.

Expectativas hacia fin de año

De cara a los próximos meses, tanto las empresas como los trabajadores estarán atentos a la evolución de los precios y al impacto de este acuerdo en la estructura de costos del sector. La primera parada clave será diciembre, cuando se reabra la negociación para evaluar la pauta aplicada hasta entonces y definir los ajustes de enero y febrero.

Con la homologación aún pendiente, el entendimiento alcanzado el 11 de septiembre se perfila como un paso más en una serie de negociaciones cortas y con revisiones frecuentes, una estrategia que refleja la incertidumbre económica y la necesidad de mantener flexibilidad en la gestión de los convenios colectivos.

Temas Relacionados

LogísticaTransporteArgentinaParitarias

Últimas Noticias

Aceitunas y aceite de oliva: del vivero a la mesa con una logística sustentable

Ernesto Benseny, encargado de comercio internacional en una empresa de la industria olivícola, explica los retos logísticos, la importancia de la sustentabilidad y los cambios de consumo que marcan el futuro del sector

Aceitunas y aceite de oliva:

Según la OMA, la cooperación público-privada es decisiva para modernizar la logística internacional

La digitalización e interoperabilidad de los procesos aduaneros y portuarios, muestra que la alianza entre Estado y sector privado es clave para cadenas de suministro más ágiles y competitivas

Según la OMA, la cooperación

Anticiparse o pagar el costo: la logística crítica detrás de las energías renovables

Germán Gutiérrez, responsable de compras, comercio exterior y logística en la industria de energías renovables, apunta a regionalizar proveedores para optimizar tiempos y reducir costos logísticos

Anticiparse o pagar el costo:

¿Por qué el chocolate depende de puertos y barcos? Descubrí el rol clave de la logística

La producción global se sostiene en el cacao africano y latinoamericano, junto con rutas marítimas seguras y puertos europeos que procesan y distribuyen a todo el mundo

¿Por qué el chocolate depende

El despacho aduanero como pieza clave en la transformación del comercio exterior

Ayelén Garzilli, socia fundadora de una empresa de asesoramiento en comercio exterior y despacho aduanero, analiza el crecimiento de diferentes industrias y la necesidad de un acompañamiento aduanero estratégico

El despacho aduanero como pieza
ÚLTIMAS NOTICIAS
Alerta amarilla y nubosidad: cómo

Alerta amarilla y nubosidad: cómo estará el tiempo en el AMBA y el resto del país en la última semana de invierno

Día del Empleado de Comercio: qué se celebra y cómo se paga

De cuánto fue la inflación de agosto 2025, según el INDEC

Un joven fue apuñalado por su padrastro tras una discusión en Córdoba y ahora lucha por su vida

Atacó a golpes a su pareja y beba en Bahía Blanca: el novio de su hijastra las defendió y lo apuñaló

INFOBAE AMÉRICA
Cuatro de cada 10 presos

Cuatro de cada 10 presos en Uruguay sufre un trato “cruel, inhumano y degradante” en la cárcel

El campo uruguayo reclamó más competitividad y criticó nuevas regulaciones de Yamandú Orsi

Las bombas de racimo causaron más de 1.200 muertos y heridos en Ucrania desde 2022

Viajaba como acompañante con los pies apoyados sobre el tablero del auto, hasta que un accidente hizo que perdiera la frente

Desierto Blanco, la joya natural que parece sacada de otro planeta

TELESHOW
Los ex Gran Hermano, unidos

Los ex Gran Hermano, unidos por Thiago Medina: los mensajes de Marcos Ginocchio, Nacho Castañares, La Tana y Juli Poggio

El regalo de lujo que L-Gante le dio a su papá tras su inesperada reconciliación: el motivo

Carolina Amoroso compartió tiernas postales de su primer hijo: “Está en nuestros brazos y todavía no podemos creerlo”

Celeste Cid habló de los comentarios sobre su aspecto: “No tengo cirugías; soy una mujer de casi 42 años”

Así fue el festejo de cumpleaños de La Barby y el mensaje de Ángel de Brito: “Esta amistad cumplió la mayoría de edad”