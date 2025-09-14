Movant LogComex

Anticiparse o pagar el costo: la logística crítica detrás de las energías renovables

Germán Gutiérrez, responsable de compras, comercio exterior y logística en la industria de energías renovables, apunta a regionalizar proveedores para optimizar tiempos y reducir costos logísticos

Por Redacción Movant

Guardar
Germán Gutiérrez es responsable de
Germán Gutiérrez es responsable de compras, comercio exterior y logística en la industria de energías renovables (Foto: Movant Connection)

“Lo más importante es una buena planificación de compras”, asegura Germán. En la conversación pone el foco en la necesidad de proveedores homologados, el rol del compliance y la capacitación de equipos, y adelanta por qué la regionalización de insumos será determinante en el futuro del sector energético.

En un sector tan regulado como el energético, ¿qué factores son clave para coordinar compras, comercio exterior y logística sin afectar la continuidad operativa?

El factor clave sin duda en este tipo de industrias es la planificación integrada, una planificación que trace justamente la unión entre las áreas operativas y compras. Nosotros en estos sectores tenemos tableros integrados en conjunto que nos ayudan a posicionarnos y ver el avance de punta a punta de la estrategia de compras, comercio y logística, siempre en paralelo con la parte productiva u operativa de la empresa.

Eso nos permite anticiparnos desde el desarrollo de un proyecto, tener una visibilidad mucho más amplia en las compras, prever las gestiones de comercio exterior que se nos van a presentar y, lógicamente, integrar la logística en esas compras.

Es sencillo de explicar, pero en la práctica no es fácil de ejecutar. Lleva mucha planificación. Hay un alcance que debe ser muy bien trabajado: contar con proveedores homologados o estratégicos, que tengan la capacidad productiva para abastecernos. Lo mismo con el comercio exterior: necesitamos aliados que ayuden en la gestión, ya sean despachantes de aduana o forwarders. Y en logística, operadores que aseguren los tiempos de entrega, porque en renovables los plazos son cortos y los contratos tienen penalidades muy altas.

¿Cómo impactan las fluctuaciones internacionales en precios y disponibilidad de insumos críticos en la planificación?

El impacto es significativo. Lo más importante es una buena planificación de compras. Y eso se logra con proveedores homologados y estratégicos bien definidos. En energías renovables todavía existe un desarrollo chico a nivel global de proveedores de ciertos componentes. Eso obliga a pensar en relaciones de largo plazo, con acuerdos de pago y créditos que nos den estabilidad.

También trabajamos con stock de seguridad en los mismos proveedores, o con contratos marco que garanticen disponibilidad y nos ayuden a evitar quiebres de stock. En mi caso, la mayoría de las compras son importadas, lo que hace más necesario anticiparse. Hoy en día, los proveedores de mayor potencialidad son China y Europa. Estados Unidos también, pero en menor escala.

En términos logísticos, ¿cuáles son los mayores retos de trabajar con equipos o materiales para el mercado energético?

Los mayores retos logísticos son los productos en sí. Las estaciones meteorológicas, por ejemplo, son configuradas a medida, según el tamaño y el lugar del parque. Se fabrican específicamente para cada proyecto, programados y diseñados en función de la solución que vamos a dar al cliente final. Eso los convierte en un componente crítico dentro de la planificación.

No son intercambiables. Por eso, una vez que el producto salió desde origen hacia destino, no hay tiempo de retorno si surge un problema. El punto clave es anticiparse e integrar la logística desde el inicio del proyecto, y no al final como se hace habitualmente.

En energía renovable, alrededor del 70% de los componentes de un parque solar son importados, por lo cual la logística es fundamental. Y una buena práctica es consolidar cargas para reducir el impacto logístico y optimizar costos y tiempos.

El cumplimiento normativo es esencial en esta industria. ¿Qué buenas prácticas ayudan a garantizar operaciones dentro de los marcos legales?

El cumplimiento normativo en este rubro es altísimo. Tenemos clientes con exigencias regulatorias muy fuertes. Lo principal es contar con un área de compliance integrada, con proveedores homologados y auditorías internas. También es clave el entrenamiento constante de los equipos.

Además, el sector está muy impulsado por el medio ambiente. Las normas ISO nos empujan muchísimo, porque cada proyecto solar tiene un impacto ambiental y somos auditados para ver qué tratamiento reciben los componentes en su fabricación y uso.

"Una vez que el producto
"Una vez que el producto salió desde origen hacia destino, no hay tiempo de retorno si surge un problema" comenta Germán en relación a las particularidades en la importación de este tipo de mercancías (Foto: Shutterstock)

De cara al futuro, ¿qué tendencias transformarán la cadena de suministro?

Dos puntos van a ser claves. Primero, la digitalización y automatización. Eso va a permitir evitar quiebres de stock, tener información en tiempo real y mejorar la comunicación con proveedores. El otro es la sostenibilidad, porque todas las empresas empiezan a medir y controlar su huella de carbono. Eso va a generar la necesidad de proveedores homologados que también respeten esos estándares.

Si todo tiende hacia la digitalización y la automatización, ¿va a aumentar la demanda de energías renovables?

Sí. El sector apunta a equipos cada vez más eficientes y con menor impacto ambiental. Antes las soluciones eran más grandes, ahora la tecnología integra funciones y reduce tamaños. Es un rubro que está creciendo a pasos agigantados y que impulsa el desarrollo de nuevas tecnologías.

Para cerrar, ¿qué aspecto considerás relevante destacar hacia adelante?

Creo que algo importante es la regionalización de proveedores. Hoy muchos están dispersos en distintas partes del mundo, lo que incrementa la carga logística y los tiempos de entrega. A futuro, va a ser clave desarrollar proveedores más cercanos, que permitan optimizar tiempos, reducir costos y fortalecer la cadena de suministro regional.

Temas Relacionados

LogísticaEnergías RenovablesComercio ExteriorComprasImportaciones

Últimas Noticias

¿Por qué el chocolate depende de puertos y barcos? Descubrí el rol clave de la logística

La producción global se sostiene en el cacao africano y latinoamericano, junto con rutas marítimas seguras y puertos europeos que procesan y distribuyen a todo el mundo

¿Por qué el chocolate depende

El despacho aduanero como pieza clave en la transformación del comercio exterior

Ayelén Garzilli, socia fundadora de una empresa de asesoramiento en comercio exterior y despacho aduanero, analiza el crecimiento de diferentes industrias y la necesidad de un acompañamiento aduanero estratégico

El despacho aduanero como pieza

El alto costo del flete de granos limita la competitividad de las exportaciones argentinas

Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario advierte que transportar granos en camión en Argentina resulta hasta 30% más caro que en Brasil y EEUU, afectando la rentabilidad exportadora

El alto costo del flete

Trazabilidad y embalaje: las claves de la logística tecnológica en un mercado competitivo

Lucas Ávalos, responsable de logística en una empresa del sector tecnológico, describe los retos de transportar bienes de alto valor y el rol del “dropshipping” como modelo de expansión

Trazabilidad y embalaje: las claves

Mover salud: la logística que conecta familias con atención médica

Julieta Cortijo, directora ejecutiva de una asociación de salud infantil, comparte cómo la logística convierte la distancia en cercanía, desde unidades móviles a redes de apoyo que permiten atender y acompañar a miles de familias

Mover salud: la logística que
ÚLTIMAS NOTICIAS
¿Basura espacial o un meteorito?:

¿Basura espacial o un meteorito?: una misteriosa bola de fuego atravesó el atardecer en tres provincias argentinas

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias hacia los comicios legislativos nacionales del 26 de octubre

Nubes, algo de lluvia y temperatura agradable: cómo estará el tiempo en el AMBA y el resto del país en el cierre del invierno

Condenaron a un jubilado de 77 años por transportar 500 kilos de dinamita en su camioneta

Atraparon a un puma salvaje, luego de que circulara por varias horas en un barrio de Goya

INFOBAE AMÉRICA
Ucrania golpeó otra refinería clave

Ucrania golpeó otra refinería clave de Rusia en medio de la crisis de combustible

¿Por qué Israel atacó Qatar?

Rusia lanzó un misil hipersónico durante las maniobras conjuntas con Bielorrusia

El papa León XIV cumple 70 años y celebra su primer aniversario como líder de la Iglesia Católica

Marco Rubio llegó a Israel para reunirse con Benjamin Netanyahu y evaluar la guerra en Gaza

TELESHOW
Agustina Macri habla sobre su

Agustina Macri habla sobre su último film: “Miss Carbón tuvo fuerza propia para ir adelante, nada ni nadie la detuvo”

Magui Bravi le reveló a Mirtha Legrand el prejuicio que enfrentó en sus primeros pasos en la actuación

Pampita frenó a Barbie Simons tras sus pícaros comentarios sobre Franco Colapinto: “Mirá esos abdominales”

Los llamativos looks de Sofía Gonet en su viaje por Nueva York: moda urbana, brillo y sofisticación

Mirtha Legrand impactó en su programa con un vestido verde y negro de paillette, bordados y cristales