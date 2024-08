Minería argentina: radiografía de un sector que destaca por su enorme potencial

Pese a la gran disponibilidad de reservas de recursos mineros con los que cuenta Argentina, el país tiene un déficit para su industria cercano a los 2.000 millones de dólares. Shutterstock

Este “informe de diagnóstico” sobre el sector minero es fruto del trabajo conjunto de diversas instituciones públicas y privadas, bajo la coordinación del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

En el mismo, se señala que la minería es una actividad estratégica para Argentina, no solo por su contribución significativa al Producto Interno Bruto (PIB), sino también por su capacidad para impulsar el desarrollo regional y nacional.

El relevamiento destaca que, a pesar de la gran disponibilidad de reservas de recursos mineros con los que cuenta Argentina, el país tiene un déficit para su industria cercano a los 2.000 millones de dólares.

Entre otras compras al exterior, se destacan importaciones por 30 millones de dólares de uranio de Kazajistán; 800 millones en mineral de hierro por año de Brasil, que proveen a los hornos siderúrgicos de producción de acero; así como 400 millones de alambrón de cobre y planchas para la fabricación de cable y autopartes.

De acuerdo con los especialistas, algunos de estos metales están en provincias productoras, pero para comenzar a ser explotados, requieren estabilidad macroeconómica. El cobre, por ejemplo, “requiere inversiones de más de 3.000 millones de dólares para poner una mina en producción”, destacan.

Instantánea de la producción minera argentina

De acuerdo con datos de la Secretaría de Minería de la Nación citados por el informe de la Mesa de Minería, publicados en 2019, el 57% del valor de la producción minera correspondió al oro, 16% a la plata y 7% al litio (entre carbonato y cloruro). Estos tres minerales concentraron más del 80% de la producción minera.

Se trata también de un sector heterogéneo, conformado por segmentos disímiles según el mineral: metales (oro, plata, cobre, hierro, etc.); litio (carbonato, cloruro e hidróxido); combustibles (carbón) y minerales no metalíferos (arcilla, cal, arena, caliza, pétreos, sal, etc.). Estos segmentos presentan también diferentes procesos productivos y estructuras de mercado.

Por otro lado, es una actividad capital intensiva que forma parte de cadenas de valor globales que requieren inversiones de alto riesgo y largos períodos de maduración de la inversión. En cuanto a la cadena de valor del sector, la misma está liderada por empresas extranjeras tanto en la exploración y la explotación, con destino de su producción al mercado externo. Mientras que localmente se realiza hasta la etapa de fundición, la refinación se realiza en el exterior.

Contexto internacional

Siempre de acuerdo con este “informe de diagnóstico”, las tendencias internacionales del sector se vinculan con la dinámica de precios. De esta forma, señalan que luego del alza y consecuente crisis mundial de la primera década del siglo, a partir de 2020 los precios, sobre todo del oro, volvieron a registrar cotizaciones al alza dado su carácter de resguardo de valor frente a los desequilibrios económicos internacionales.

El litio es uno de los minerales con mayor proyección para la producción minera argentina, que actualmente representa el 7% de la producción total del sector en el país. (Foto: Shutterstock) Shutterstock

La competitividad en el mercado mundial de las compañías del sector, se vincula con la capacidad de reducir los costos de operación.

Un futuro prometedor

Argentina presenta un gran potencial para el desarrollo de la minería, al ser uno de los países con mayores reservas y recursos a nivel internacional. Sin embargo, advierten, esto aún no llega a traducirse completamente en la participación que el país tiene en la producción mundial de oro, plata y litio. Tampoco se refleja en la contribución en el PBI global minero.

En el ranking, China fue el principal país aportante (19%) al PBI mundial del sector, seguida por Australia (10,5%) y Estados Unidos (6,9%). Por su parte, Argentina se encuentra en el puesto 15 a nivel global, contribuyendo con un 0,65% del total.

Aun así, “cabe señalar que nuestro país cuenta con buenas condiciones geológicas para la realización de proyectos mineros, que lo hacen atractivo por su potencial rentabilidad.

Como dato alentador, la Mesa de Minería destaca que “Argentina es uno de los países que en el año 2023 escaló en el ranking, con un crecimiento del 24% en su puntaje, impulsado por una mejor percepción de política regional y por el potencial minero con buenas prácticas de desarrollo.

Con la coordinación del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), este relevamiento fue desarrollado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), la Secretaría de Minería y la Subsecretaría de Política Industrial del Ministerio de Economía de la Nación, el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) y la Cámara Argentina de Proveedores Mineros (CAPMIN).