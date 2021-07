Nutrireset: el poder de sanación de los alimentos

Viviana Battan, ees cordobesa radicada en Italia hace varios años, es doctora, especialista en medicina ayurveda

En algún momento la mayoría de nosotros hemos sufrido alguna dolencia o malestar y varias de esas afecciones podemos revertirlas siendo consciente de lo que ingerimos, cambiando hábitos, adquiriendo las herramientas correctas para auto conocernos y darle el tiempo a nuestro cuerpo para obtener el máximo de los resultados.

Desde Mix5411, dialogamos con Viviana Battan, ella es cordobesa radicada en Italia hace varios años, es doctora, especialista en medicina ayurveda.

En sus redes se visualiza el amor por la familia y cómo disfrutan juntos del buen comer. Se ve que la mezcla ítalo-argentina pesa fuerte y es un ritual para ellos cada comida desde su preparación hasta verlo reflejado en la vitalidad del día a día. Viviana sostiene que una vida saludable basada en la alimentación es posible y diseño un plan que brinda las herramientas correctas para renovar la capacidad del cuerpo para sanarse y obtener el máximo de sus resultados.

-¿Por qué te dedicaste a esta rama de la medicina?

Desde mis primeros pasos en la Universidad de Medicina en Córdoba, siempre supe que no seria una medica convencional y estaba convencida que la mejor manera de hacer medicina era la prevención. La medicina Ayurveda y la medicina Funcional me dieron las herramientas para acudir al paciente de una manera holística y totalitaria, no solo basándome en los síntomas, sino en todo su ser. En la práctica convencional se pasan por alto esos pequeños “susurros de alarma” que el cuerpo nos da y se toman como normal o momentáneos, síntomas aislados como dolor de cabeza, distensión abdominal constipación o insomnio, por nombrarte algunos, siendo ellos los pródromos de que algo no va bien o de una inflamación crónica silente, en síntesis, de un cuerpo con acumulo de toxinas.

-¿Por eso creaste el Programa Nutri-reset? ¿De qué consta el plan?

Este programa combina los principios del Ayurveda, una antigua ciencia de curación holística, y la medicina funcional, logrando un enfoque integral ayudando al cuerpo a liberar toxinas y promover el bienestar de la mente y el cuerpo. Un plan que está diseñado para guiarlos en cada paso del camino para asumir las riendas de su salud y, lo más importante, potenciar su educación sobre los alimentos, ¡para que empiecen a vivir su mejor vida!

Posee un plan alimentario con test y autoevaluaciones para que lo adapten a su propia constitución y su equilibrio integral. Para desintoxicarse, reiniciar su cuerpo, calmar los “susurros “y repartir.

Por otro lado, se encuentra la gestión del estrés con ejercicios de respiración, mindfullness y tips de actividad física holística. Y en esto último enfatiza mucho Viviana, porque todo tiene que hacerse con disciplina, pero sobre todo con amor y pasión: si nosotros mismos estamos bien todos a nuestro alrededor también lo estarán.

-¿A quién esta dirigido?

Todas las personas pueden obtener beneficios con este plan, ya que elimina las toxinas, repara la mucosa intestinal, restaura la microbiota y dona energía.

Muchas de las personas que realizan el plan es porque acarrean durante años enfermedades crónicas complejas. Suelo realizar un test de desequilibrio donde algunos de los puntos son los siguientes:

Falta de energía y foco. Fatiga crónica.

Dolores de cabeza frecuentes.

Insomnio. Somnolencia.

Distensión abdominal, constipación, diarreas frecuentes, flatulencias o enfermedad gastrointestinal (intestino irritable, Chron)

Alergias, rinitis crónica.

Dermatitis, urticaria, acné.

Dolores articulares, artritis.

Inestabilidad anímica, ansiedad, estrés.

Enfermedad autoinmune (lupus, esclerosis múltiple, tiroiditis de Hashimoto)

Si se sienten identificados con algunos de los puntos mencionados y a pesar de estar medicado los síntomas continúan, seguramente este plan sea para ustedes y si están dispuestos a dar un salto de calidad en su salud, es el indicado.

-¿Cómo se desarrolla este programa?

El programa es con modalidad online, donde los guío y acompaño en el proceso. Además, siendo grupal, tendremos el calor y el apoyo de todos para aprender juntos y superar los obstáculos. Al finalizar se sentirán empoderados, vitales y llenos de energía. Y estoy segura de que lograran resolver muchos de los síntomas que acarrean por años.

-¿Cómo se pueden anotar y cuándo comienza?

Se pueden anotar escribiéndome por e-mail: dravivianabattan@gmail.com. Por Instagram @vivibattan @convivibene. El próximo programa grupal comienza el lunes 2 de agosto.

-¿Por qué lo recomendas?

Llevo años de experiencia con pacientes que sanaron muchos de sus problemas que acarreaban durante años. Lo recomiendo porque sirve, porque funciona. porque nuestro cuerpo nos habla, nos susurra, pero perdimos la capacidad de escucharlo, y tomamos normales síntomas y signos que no deberían serlo, tomar las riendas de la situación antes de que nuestro cuerpo comience a gritar es prevenir y auto sanarse.