Pasá tus vacaciones de invierno en Caballito Shopping Center

María Laura Gregoriadis, directora de Caballito Shopping Center, nos adelanta todos los detalles sobre lo que tienen preparado para lo que resta del mes: increíbles promociones que ofrecen las mejores marcas del centro comercial para sorprender a tus amigos más especiales y destacarte con regalos únicos.

Como siempre, en estas vacaciones de invierno, podes acercarte todos los días de la semana, de 10 a 20hs, a pasar momentos inolvidables en La Isla de la Fantasía. Ya sea para pasar un día familiar o una tarde con amigos, la isla ocupada por piratas te hará viajar a una auténtica aventura donde el entretenimiento y la magia invaden con juegos, tecnología e innovación pocas veces vistas en el país. La Isla es diversión asegurada y un plan del cual no te vas a arrepentir. Samsung enamora con su mega lanzamiento edición limitada del S21 Ultra con extra memoria de 512GB para que no tengas que elegir qué guardar y puedas quedarte con todo. Además, como nos tiene acostumbrados, cuenta con el Plan Canje mediante el cual podes entregar tu celular actual como parte de pago y ahorrar hasta un 48% off en tu Galaxy S21 y hasta un 36% en tu Galaxy Z Fold2. Además, si sos de los que se animan a renovar tu smartphone, podes hacerlo con hasta 9 cuotas sin interés; y si preferís equipar tu casa, ofrecen hasta 12 cuotas sin interés.

Cher está de Carnaval todo el mes con descuentos imperdibles del hasta 50% off. Sin embargo, hasta el domingo 25 de julio, redoblan la apuesta y disponen de un 2x1 en artículos seleccionados para los indecisos que se quieren llevar todo. El sale en Ayres nos tienta con rebajas que llegan hasta el 60% y opción de pago en 3 y 6 cuotas sin interés. También, con el 60% de descuento, ahorrás con el Yagmour Sale, en tus prendas favoritas. Hasta el 23 de julio, accedes a descuentos de hasta 60% off en artículos seleccionados de Rapsodia.

Caro Cuore enamora con su Love Sale y descuentos de hasta 40% en productos seleccionados. Si buscas detalles delicados para completar cualquier tipo de look, en María Rivolta accedes todos los domingos y lunes del mes a un 20% de descuento y 3 o 6 cuotas sin interés con American Express. Con tarjeta Cencosud, obtenes un 20% off y 3 cuotas sin interés, durante todos los jueves de julio. Para los clientes Itau, los martes hay un 15% de descuento y posibilidad de 3 cuotas sin interés.

Para los más pequeños, en Broer encontrás artículos seleccionados de la temporada de invierno con hasta un 50% de descuento. En el ColorFest de Lazaro celebrá ahorrando hasta un 50% en productos seleccionados de nuestra Leather y Soft collection. Además, ya podes descubrir su último lanzamiento, Enchantée.

Tanto en las nuevas tiendas de Belmo, como de Simmons –ubicadas en el primer piso del shopping- es tu momento de encontrar tu colchón ideal para descansar en estas semanas de invierno, con un 40% de descuento y hasta 18 cuotas sin interés. En Tascani, marca líder en indumentaria urbana y casual masculina, adquirís 3 prendas al precio de dos, en la colección otoño/invierno y hasta 6 cuotas sin interés.

En XL Extra Large, tenes tiempo hasta el 15 de agosto para comprar tus favoritos con hasta un 35% de descuento. El broche de oro está en la nueva tienda de Sweet, donde adquirís la segunda prenda al 40% de descuento. Si todavía no pasaste a conocer el local ubicado en la planta baja, este es el momento de visitarlo y conseguir prendas súper cancheras.

Como si todo esto fuera poco, Caballito Shopping Center se une a las distintas marcas que lo integran para brindar sorteos imperdibles a través de sus redes sociales, para todos los gustos. Participar es super fácil y los premios son realmente asombrosos. Podes seguir todas las novedades en las redes del shopping @caballitoshoppingcenter.

Tip: Si vas en auto, cualquier día del año, obtené una hora de estacionamiento sin cargo en Riglos 336 sellando tu ticket de en el stand de informes del Shopping. Para solicitar información de locales en el shopping comunicarse al 5861-8701/3/4 y al 11-3085-998