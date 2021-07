El superyate de USD 850 millones de

The Streets of Monaco por dentro

Aún no fue construído, y ya genera expectativa por su lujo desorbitante. The Streets of Monaco, es un barco que replicará todo el glamour y el encanto de la ciudad mediterránea.

Con un precio estimado de 850 millones de dólares, la embarcación se construirá sobre la base de un barco de carga o similar, esto permitirá ir sumando diferentes tipos de estructuras sin mayores inconvenientes.

A pesar de su desplazamiento podrá alcanzar una velocidad de 15 nudos. y contara con una tripulación de 70 personas que serán necesarias para poder navegarlo.

Su diseño contempla recrear el popular circuito de Fórmula 1 como si fuera una pista de kartings. También tendrá réplicas del Hotel de París y Casino y estará rodeado de múltiples zonas de ocio como bares, piletas, pista de tenis y obviamente contara con un helipuerto para que los afortunados pasajeros puedan abordar el crucero , en cualquier parte del mundo.

El sector llamado The Oasis tendrá además, una gran cascada como centro de atracción con piletas en el nivel superior. A su vez, se simulará Lavortto, la playa principal de Mónaco.

En la playa este mega yate incluye un spa, gimnasio salón de belleza y peluquería con vistas a los jardínes exteriores.

Entre los detalles con los que contara podemos destacar una cafetería, restaurante, biblioteca, sala de cine, solárium y bodega sus camarotes tendrán 7 habitaciones de los huéspedes, que irán desde los 135 metros cuadrados hasta los 356 de las suits VIP, además contara con 7 habitaciones para poder hospedar invitados.