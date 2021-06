Estefi Berardi y Ailen Bechara: “Tenemos muchos secretos”

En charla con mix5411, Estefi Berardi y Ailen Bechara, revelan los secretos de su vínculo

“No es tan fácil hacer amigos en el medio. Sí es real que hay mucha competencia, que muchos quieren encontrar un lugar, y como todo camino, es difícil. Creo que nosotras somos la excepción. Siempre nos ayudamos, potenciamos y alegramos de los logros de la otra”, coinciden ambas.

Estefi, la conoció a Ailen hace 7 años por un amigo en común, antes de presentarse al programa Combate. “Me dijeron: “Tenes que conocer a Ailen, son iguales, se van a llevar genial”. Y así fue. Ella la rompía en el bailando, y sin conocerme tanto me abrió las puertas de su mundo, de su entorno y de su familia. Eso lo valoro un montón. Es súper sencilla, jamás se creyó nada. Y nos reímos mucho charlando de lo simple de la vida”.

Por otra parte la conexión se forjó por el caracter de ammbas. " Lo que más me llamo la atención cuando la conocí, es que sea la hora que sea que nos veíamos, ella siempre anda arreglada, maquillada, peinada, perfumada, impecable. Yo soy más crota. Pasamos tardes tomando mate, charlando de la vida, dándonos consejos y también creando contenido. Ahora que es la “moda de los reels” en Instagram o video cortos, siempre que encontramos una idea que a alguna nos gusta, nos la mandamos y la grabamos”.

#quemaspueschallenge con Estefi Berardi y Ailen Bechara

Tiene mucho en común

“Cuando empezó la pandemia, arrancamos la facultad al mismo tiempo. Tenemos la misma edad, nos llevamos dos meses de diferencia, las dos estamos estudiando Licenciatura en Marketing, que está muy relacionado a lo que hacemos actualmente en los medios. Estamos ahí para apoyarnos y empujarnos a avanzar y darle para adelante. Nos bancamos mutuamente en mil situaciones personales/familiares que no son instagrameables decimos, o no contamos en las redes. Tenemos nuestros secretos, cosas nuestras que no le contamos a nadie como todas las amistades. Pude ver sus logros personales, me acuerdo cuando me contaba que soñaba con formar su familia y la vi cumplirlo. Eso me pone muy feliz”.

Con miles de seguidores en redes, ambas son influencers. Y sus seguidores curiosos.

Algunas de las preguntas que les hacen, ellas responden en Mix5411.





-Quién es la más divertida

Somos iguales, una arranca y la otra la sigue. Siempre estamos en la misma sintonía. Aunque debemos reconocer que de más jóvenes cuando salíamos, Ailen era de generar más planes que yo. Pero igual la seguía en todas.

-Quién se enoja más fácil

Ailen es de Aries. Nosotras nunca nos peleamos. Pero ella es más impulsiva. Jajajaja ..Estefi es Motivadora inspiradora siempre pensando cómo puedo mejorar, qué puedo hacer. Siempre tirando para adelante . Siempre motivándome a más y a que no me quede quieta. Y es tan difícil encontrar personas así, que quieran lo mejor siempre para vos. Ojalá todos tuvieran una amiga así . La amo.

Estefi Berardi

Nos amamos.