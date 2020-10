Emily in Paris: las increíbles coincidencias con los looks que Eugenia Lemos ya lució por el mundo

Fotograma cedido por Netflix que muestra a la actriz Lily Collins mientras interpreta a Emily. EFE/ Netflix

“Emily in Paris” se ha transformado en el nuevo hit de Netflix a solo días de su estreno. La serie que tiene como protagonista a una joven experta en redes sociales que, por motivos laborales llega a vivir a Paris, viene a recordarnos el amor que ya sentíamos Carrie Bradshaw. Sí, porque Emily se instala como la sucesora de la neoyorkina que ya ocupaba nuestro corazón. Emily es sin duda la nueva it girl que viste aquellos looks que todas anhelamos.





Tanto en la serie como en la vida real Paris es escenario de un cúmulo de looks en las calles que, a diario, se convierten en pasarelas. Y si hablamos de looks coloridos y con gran distinción, en nuestro país se formó una It Girl que con sus looks y colores, se ha transformado en la nueva Emily de Chile. Ella es Eugenia Lemos. ¿Por qué? Porque retrata a una joven extranjera en un país vecino que brilla luciendo outfits glamurosos y jugados.





Eugenia Lemos, quien vive hace ya siete años en Chile, asegura que se transformó en una seguidora de la serie en cuanto esta fue estrenada por la plataforma virtual. “La vi en un día. Es una serie con colores, con demasiados momentos que, hablando de moda, te inspiran. Ver los vestidos, botines, abrigos o las boinas que usa Emily, es alucinante. Cuando veía la serie me daban ganas de correr a mi ropero a armar looks como los de ella. Para las que somos amantes de Sex and the City, esta es una aventura maravillosa e imperdible”.





Aquí te compartimos algunas imágenes de la influencer argentina, quien ve como fuente de inspiración para el buen vestir a la veiteañera Emily Cooper, quien, con sus torpezas y buen gusto, finalmente brilló en Paris. Una ciudad que también ha sido recorrida por esta bloguera que guarda los mejores recuerdos de la ciudad del amor.





¡Revisá estos inigualables match entre ambas celebridades de la moda!





Look modern princess: Ambas instagramers comparten el gusto por aquel vestido que te marca la cintura bajo este coqueto estilo. Emily decidió lucir uno negro promoviendo su silueta mientras que Euge Lemos utiliza la misma tendencia en un jugado vestido rojo. ¡Inspírate con estas diosas de la moda!





Vestir dos piezas y robarse las mitradas: Emily jugó durante toda la serie con diversos estilos. Entre ellos sorprendió con el uso de trajes de dos piezas que la hizo ver siempre glamurosa. La estadounidense lo vistió en un short y blazer cuadrillé, mientras que Euge nos muestra la misma tendencia con diversas tenidas llenas de color. ¡Maravíllate!





Glamurosas de color: Boquiabiertas quedamos todas cuando vimos a Emily Cooper con una mini color fucsia acompañada de un chaquetón largo del mismo tono. ¡Saber combinar es un arte en la moda! Eugenia Lemos también juega con los match del mismo color armando inigualables outfits. ¡Déjate seducir con ellos!

(@eugenialemosok)