Georgina Rodríguez y Kylie Jenner, comparten un extravagante look

“La luna está llena de miradas que se perdieron buscando una respuesta”, escribió en su cuenta de Instagram junto a la instantánea, la modelo Georgina Rodríguez. Como es habitual, la imagen hizo furor en redes, y ha superado el 2,5 millones de ‘me gustas’.

Pero el detalle que hizo despertar la fiebre de los fanáticos fue el look.

La novia del astro Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez , es fanática de la moda exclusiva y comparte su exquisito gusto con una de las ‘celebrities’ más famosas del panorama mundial, como es la influencer y empresaria Kylie Jenner.

Para salir con su novio por las calles de Mallorca, Rodriguez se inspiro en Kylie y llevo un conjunto de la exclusiva marca francesa Marine Serre, que cuesta casi 700 dólares. Estampado, y en composé lo combinó con sandalias altas. Lo llamativo, es el equipo está totalmente agotado en tiendas debido a su éxito después de que Kylie Jenner lo pusiera de moda.

La más joven del clan Kardashian lo usó con un tapado de cuero negro, anteojos, y stilettos....todo eso para ir a buscar al colegio a su hija Stormi, según escribió en sus redes.

Ahora a quién lo lookeo mejor

No fue la única celebrity que lució el look, la actriz Úrsula Corberó, novia del Chino Darín también lo vistió pero con su impronta particular. Solo llevó el top y lo combinó con un pantalón deportivo. Lo hizo para viajar en avión privado. La publicación arraso también en las redes sociales.