Su paso por Las Leonas: “Soy feliz de haber formado parte de los inicios de Las Leonas, cuando se formó el nombre. Fue increíble cómo repercutió en la gente ese equipo. Fueron más de diez años representando a la Argentina y fue bastante natural para mí. Se dio todo de forma gradual para mí. Pude estudiar y recibirme de profesora de Educación Física. Por ahí dejé algunas cosas de lado pero nada se compara con vestir esa camiseta, jugar mundiales y juegos olímpicos. Teníamos un grupo espectacular. Es después también lo viví como algo bueno: enseguida me casé, formé una familia y pude ejercer lo que había estudiado. Ese cambio no fue dramático para mí si no que fue cerrar un ciclo y empezar otro. Lo que sí, nunca pude dejar de jugar al hockey. Es mi cable a tierra y el momento que tengo para disfrutar. Me encantaría hacerlo hasta que el físico me acompañe”.