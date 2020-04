Mi vida en época de coronavirus es muy activa, a pesar de estar en casa todo el día, salgo los días que me toca ir a trabajar en el programa LAM. busco muchas actividades adentro de la casa. Me levanto y me gusta hacer actividades del jardín de mi hijo, Valentín, que tiene tres años. Hacemos manualidades, jugamos con papeles de colores, le armo casitas con cajas. Eso me lleva toda la mañana, también ejercitamos, jugamos a la pelota, le armo circuitos con elementos que tengo en casa. Después estoy muy cocinera; llegan las tres, cuatro de la tarde cuando él duerme la siesta, me pongo a cocinar, a hacer recetas para mis redes. Estoy teniendo mucha pero mucha repercusión, esta muy buena esa faceta de cocinera porque esta respondiendo muy bien. Me llegan un montón de recetas que mis seguidores hacen, hacen todo lo que yo hago; además me gusta cocinar. También me gusta hacer actividad física, un poco de gimnasia. Llega la noche, ceno, a veces armo un rompecabezas de 1500 piezas, pinto mandalas, miro series. La realidad es que estoy bastante activa, llegan las doce de la noche, una y estoy muerta de sueño.