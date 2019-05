Conclusión: correr no puede asegurar un descenso de peso a menos que resulte en un déficit calórico. Y de hecho, puede hacernos subir. Y para quienes intentan sin éxito aumentar unos kilos, puede ser una buena opción ya que en general incrementa el apetito. Sería recomendable acompañar con alguna rutina de fuerza destinada a aumentar la masa muscular: los kilos pesan más que la grasa, y esto también colabora bastante, no sólo para subir de peso si no para vernos y sentirnos mejor.