¿Cómo se prepara ahora para su próximo objetivo, las 100 millas non stop de Patagonia Run? "Desde que crucé la meta en Utacch supe que todo de allí en adelante estaría enfocado en las 100 millas. Mentalmente soy muy cabeza dura, lo que suma mucho en estos casos, y me focalizo en tener pensamientos positivos que me ayuden a lograr mi objetivo. Físicamente tengo mucho que mejorar en la técnica de bajada y estoy ocupándome de eso. Sigo el plan de entrenamiento al pie de la letra, corro unas 6 veces por semana, y en los picos de mayor volumen puedo llegar a un total de 100 kilómetros o más entre todas las salidas, con alguna sesión de doble turno. También complemento con ejercicios de fuerza, trabajos con pendientes y escaleras, y mucha elongación. Asisto a clases específicas de elongación dos veces por semana en un centro de elongación y flexibilidad (Centro Kaddour) que realmente me ayuda muchísimo", revela concentrada y sonriente.